ยึดได้แต่ปกครองไม่ได้ ! ทัพคะฉิ่นถูกตีหนัก จำต้องถอยจาก"บ้านหมอก" ในภาคสะกาย

MGR Online - กองทัพไตแดงบุกยึดเมืองบ้านหมอก ในภาคสะกาย กลับคืนมาได้สำเร็จ หลังถูกกองทัพคะฉิ่นที่จับมือกับ PDF ยึดเอาไว้นาน 4 เดือน ตรงตามสูตร"ยึดได้แต่ปกครองไม่ได้"
The Voice of Shan-Ni เพจข่าวของกลุ่มชาติพันธุ์ไตแดงในภาคสะกายและรัฐคะฉิ่น รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา กองทัพชนชาติไตแดง(Shanni Nationalities Army : SNA) สามารถบุกยึดเมืองบ้านหมอก ในภาคสะกาย กลับคืนมาได้ทั้งหมดแล้ว หลังเกิดการสู้รบกับกองทัพเอกราชคะฉิ่น(KIA) และกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(PDF) อย่างรุนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม
เมืองบ้านหมอก หรือเมืองบานเมาก์(ဗန်းမောက်) ในภาษาพม่าเป็นพื้นที่ระดับอำเภอ ขึ้นกับจังหวัดกะต่า(ကသာ) หรือกาดสาในภาษาไต ในทิศตะวันออกของภาคสะกาย ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดกะต่าเป็นพื้นที่เมืองฉ่วยกู่ จังหวัดจังหวัดบ้านบ่อ หรือบะมอ(ဗန်းမော်) รัฐคะฉิ่น และจังหวัดเมืองมีต รัฐฉาน
บ้านหมอกเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแร่ทองคำและแร่โลหะหลากหลายชนิดที่อยู่ใต้ผืนดิน ประชากรในบ้านหมอกส่วนใหญ่เป็นชนชาติพันธุ์ไตแดงซึ่งมีภาษาพูดและเขียนเป็นของตนเอง และมีความใกล้เคียงกับภาษาไทใหญ่ในรัฐฉาน
เมื่อเดือนกันยายน 2568 จู่ๆกองทัพเอกราชคะฉิ่นและ PDF ก็ได้นำกำลังพลจำนวนมากบุกเข้ามายึดเมืองบ้านหมอกเอาไว้ ขับไล่ทหารของกองทัพชนชาติไตแดงที่มีกำลังน้อยกว่าออกนอกพื้นที่ ทำให้ชาวไตแดงในบ้านหมอกต่างหวาดกลัว พากันอพยพหนีภัยไปอาศัยอยู่ที่อื่น
เดือนมกราคม 2569 กองทัพชนชาติไตแดงโดยการสนับสนุนจากกองทัพพม่า ได้นำกำลังกลับมาบุกเพื่อหวังยึดเมืองบ้านหมอกคืนจากกองทัพเอกราชคะฉิ่นและ PDF เกิดการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนมกราคม สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน อาคารสถานที่ของหน่วยงานรัฐ รวมถึงโรงเรียนและวัดวาอาราม
วันที่ 31 มกราคม กองทัพไตแดงสามารถยึดโรงพยาบาลประจำเมืองบ้านหมอกกลับคืนมาได้เป็นแห่งแรก จากนั้นได้รุกไล่จนทหารคะฉิ่นกับ PDF จำต้องยอมถอนกำลังหนีออกนอกพื้นที่
ตลอดสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ กองทัพไตแดงยังคงเดินหน้ายึดคืนดินแดนในเมืองหมอกเพิ่มกลับมาได้เป็นระยะ จนล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ กองทัพไตแดงก็ได้ประกาศว่า สามารถยึดเมืองบ้านหมอกกลับคืนมาได้ทั้งหมดแล้ว