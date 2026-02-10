ผู้นำเขมรร้องไทยฟื้นประชุม JBC แก้ไขข้อพิพาทชายแดนหลังตั้งรัฐบาลใหม่

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา เรียกร้องให้ไทยแก้ไขข้อพิพาทชายแดนโดยกลับมาจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) อีกครั้งเมื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยระบุว่าเป็นหนทางหลักสู่สันติภาพระหว่างสองประเทศ
ในการพบปะนักเรียนมัธยมปลายที่ได้เกรดเอในการสอบระดับมัธยมปลายในวันที่ 10 ม.ค. ฮุน มาเนต กล่าวว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้น รัฐบาลได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องอธิปไตย ดินแดน และประชาชน และเสริมว่าดินแดนและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
“ตราบใดที่ยังมีทางเลือกในการยืนยันอธิปไตยของแต่ละประเทศได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ความตาย การบาดเจ็บ และการทำลายล้างต่อประชาชน เราต้องใช้วิธีการนั้น นั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลตกลงที่จะให้ข้อตกลงหยุดยิง รวมถึงการแบ่งอย่างชัดเจนผ่านการใช้กลไกเขตแดน JBC เพื่อให้เราสามารถวัดได้” ฮุน มาเนต กล่าว
“แน่นอนว่า การประชุม JBC ยังไม่เกิดขึ้นเพราะไทยกำลังมีการเลือกตั้ง แต่ในอนาคต เราหวังว่ากลไกนี้จะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อสร้างสันติภาพระหว่างสองประเทศ เพื่อไม่ให้ประชาชนตามแนวชายแดนต้องประสบกับเหตุการณ์เช่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา” ผู้นำกัมพูชาระบุ
ในช่วงกลางเดือนม.ค. ไทยได้เลื่อนการประชุม JBC เป็นครั้งที่ 2 โดยอ้างถึงขั้นตอนภายในของรัฐบาลรักษาการ และเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ไทยได้จัดการเลือกตั้งทั่วไป โดยพรรคภูมิใจไทยของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ได้คะแนนเสียงสูงสุด
ในระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ ฮุน มาเนต ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย อย่างสันติ และบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงก่อนหน้าระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไก JBC
ฮุน มาเนต กล่าวว่าพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทยเป็นพรมแดนระหว่างประเทศ และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหประชาชาติ และเขาย้ำว่ากัมพูชายืนหยัดปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้ทุกวิถีทางที่มีอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ.