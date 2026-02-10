เวียดนามเสนอระเบียบใหม่ให้สายการบินคืนเงินเต็มจำนวนหากเที่ยวบินล่าช้าเกิน 3 ชม.

MGR ออนไลน์ - กระทรวงคมนาคมของเวียดนามได้เสนอระเบียบใหม่ที่กำหนดให้สายการบินต้องจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารเมื่อเที่ยวบินล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง และคืนเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนสำหรับเที่ยวบินที่ล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง ข้อเสนอดังกล่าว ที่รวมอยู่ในร่างกฤษฎีกาว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ ถือเป็นการขยายสิทธิของผู้โดยสารอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกฎระเบียบในปัจจุบัน
ภายใต้ร่างดังกล่าว เที่ยวบินที่ล่าช้าหมายถึงเที่ยวบินที่ออกเดินทางช้ากว่าเวลาออกเดินทางตามกำหนดที่สายการบินได้ประกาศไว้ ณ เวลา 15.00 น. ของวันก่อนหน้าเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป เมื่อเที่ยวบินล่าช้า สายการบินจะต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบโดยทันที ออกคำขออภัย และระบุเหตุผลของการล่าช้าอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังต้องอัปเดทเวลาออกเดินทางโดยประมาณที่แก้ไขแล้วบนจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินในสนามบินอย่างน้อยทุก 30 นาที
ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบัน ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า 2 ชั่วโมงขึ้นไป สายการบินจะต้องเสนอทางเลือกให้ผู้โดยสารเท่านั้น เช่น การเปลี่ยนเส้นทาง การปรับเวลาออกเดินทาง หรือการเปลี่ยนเที่ยวบิน แต่ร่างใหม่กำหนดให้ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า 2 ชั่วโมงขึ้นไป สายการบินต้องจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม หรือบัตรกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้ผู้โดยสาร
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า 3 ชั่วโมงขึ้นไป สายการบินจะต้องจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้โดยสาร และคืนเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนหรือคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้ หากผู้โดยสารไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนเที่ยวบิน
หากเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 4 ชั่วโมง สายการบินจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ใช้กับการล่าช้า 3 ชั่วโมงขึ้นไป และเพิ่มเติมด้วยการจ่ายเงินชดเชยส่วนที่จ่ายล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ให้แก่ผู้โดยสาร โดยมีเงื่อนไขว่าผู้โดยสารต้องมีการจองที่ได้รับการยืนยันและมีตั๋วที่ถูกต้อง
รายงานระบุว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจากภายใต้กฎระเบียบในปัจจุบัน สายการบินมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าตั๋วเฉพาะกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าเกิน 5 ชั่วโมงเท่านั้น และไม่มีข้อบังคับให้จัดหาอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า 2 หรือ 3 ชั่วโมง
สำหรับกรณีเที่ยวบินล่าช้า 6 ชั่วโมงขึ้นไป สายการบินต้องจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม คืนเงินค่าตั๋วตามคำร้องขอ หรือจัดหาที่พักที่เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารที่เลือกไม่รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับสนามบินและเงื่อนไขในท้องถิ่น
ร่างกฤษฎีกายังระบุถึงการยกเลิกเที่ยวบินและกรณีที่ผู้โดยสารที่มีตั๋วที่ได้รับการยืนยันแล้วถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง โดยในสถานการณ์ดังกล่าว สายการบินต้องแจ้งและขออภัยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยทันที พร้อมอธิบายถึงเหตุผลของการยกเลิกหรือการปฏิเสธการเดินทางอย่างชัดเจน
สายการบินจะต้องเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้โดยสาร รวมถึงการจองใหม่ในเส้นทางหรือเที่ยวบินอื่นที่เหมาะสมโดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือการคืนเงินเต็มจำนวน หรือคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้ของตั๋ว
หากผู้โดยสารปฏิเสธตัวเลือกเหล่านี้ สายการบินอาจปฏิบัติตามข้อผูกพันผ่านการจัดการอื่นๆ ที่ตกลงกับผู้โดยสาร
กระทรวงคมนาคมระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของสายการบินและคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้นในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก.