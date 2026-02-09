บริษัท G42 จับมือกลุ่มธุรกิจเวียดนามลงทุนโครงการ AI มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

เอเอฟพี - บริษัท G42 จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเข้าร่วมโครงการสร้างศูนย์ข้อมูลในเวียดนามที่มีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการเปิดเผยของบริษัทวันนี้ (9) ที่ตอกย้ำถึงความทะเยอทะยานด้าน AI ของประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียแห่งนี้
G42 บริษัทด้านเอไอที่น้องชายของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประธานบริษัท ได้เข้าร่วมกับบริษัท FPT Corp และกลุ่มบริษัท Viet Thai Group เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูล 3 แห่ง
ข้อตกลงดังกล่าวที่ลงนามในนครโฮจิมินห์ ได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นที่จะลงทุนสูงสุดถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบของการลงทุนตามการใช้งานจริง คำแถลงของ G42 ระบุ แต่ในคำแถลงไม่ได้ระบุเจาะจงถึงขนาดของศูนย์ข้อมูล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงทุนอย่างหนักในโครงสร้างพื้นฐานและผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพยายามก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านนี้
บริษัท G42 ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ในกรุงอาบูดาบี ได้รับมอบหมายให้พัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในทะเลทราย ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Stargate UAE โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ได้แก่ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Mubadala) และไมโครซอฟท์ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ที่ลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567.