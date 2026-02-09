กัมพูชาโชว์ผลงานปราบสแกมเมอร์ เนรเทศชาวจีนเอี่ยวฉ้อโกงออนไลน์กว่า 300 คน

MGR ออนไลน์ - ทางการกัมพูชาได้เนรเทศชาวจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ 312 คน ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ได้ยืนยันว่ากลุ่มคนดังกล่าวถูกเนรเทศหลังจากพบว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงออนไลน์
จากคำแถลงอย่างเป็นทางการที่โพสต์บนหน้าเฟซบุ๊กของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การเนรเทศนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ (8) ตามคำสั่งของซาร์ โสกา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และปฏิบัติการนี้ดำเนินการภายใต้ภายใต้การกำกับของอธิบดีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยประสานงานกับสถานทูตจีน
บุคคลทั้ง 312 คน ซึ่งเป็นชายทั้งหมด ถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษผ่านทางสนามบินนานาชาติเตโช
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุว่าการเนรเทศบุคคลเหล่านี้สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดของรัฐบาล ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อเนื่องในการทำลายและกำจัดเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะไม่มีการยกเว้นให้หัวหน้าแก๊งหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชญากรรมดังกล่าว
ทางการกัมพูชายังระบุว่าได้ดำเนินความพยายามในการช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกล่าวหาว่าถูกค้ามนุษย์หรือถูกหลอกลวงให้เข้าร่วมในการหลอกลวงทางออนไลน์ ให้แน่ใจว่าพวกเขากลับประเทศบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัย
รายงานอ้างว่าในช่วง 8 วันแรกของเดือนก.พ. มีชาวต่างชาติหลายพันคนจากหลายสัญชาติถูกเนรเทศออกจากกัมพูชา พร้อมกับระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลกัมพูชาในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ และเพื่อแก้ไขปัญหาการพำนักและทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศ.