กัมพูชา-ลาวจับมือให้คำมั่นเสริมค.สัมพันธ์ทวิภาคี ตั้งเป้าการค้า $700 ล้านภายในปี 73

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาและลาวได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นที่การขยายการค้าทวิภาคีให้ถึง 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีสอนไซ สีพันดอน ของลาว ณ อาคารวุฒิสภาแห่งใหม่ วานนี้ (7) ระหว่างการเยือนกรุงพนมเปญของผู้นำลาวเพื่อเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีของผู้นำพรรคจากกัมพูชา ลาว และเวียดนาม
ผู้นำทั้งสองได้ชื่นชมความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม และเรียกร้องให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2569 ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะจัดกิจกรรมและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับสูง รวมถึงการเยือนของผู้นำระดับสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและการทูตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การหารือยังมุ่งเน้นไปที่การขยายความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน เกษตรกรรม พลังงาน การเชื่อมต่อด้านการขนส่ง กิจการชายแดน ความมั่นคง และการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการค้ามนุษย์และการฉ้อโกงทางออนไลน์ ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าข้ามพรมแดนและการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องกันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ลาวสามารถเข้าถึงตลาดระหว่างประเทศผ่านท่าเรือของกัมพูชา ขณะเดียวกันกัมพูชาก็จะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านลาวไปยังประเทศที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของลาวในการเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศที่มีการเชื่อมต่อทางบก
พวกเขายังให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกัน และนายกรัฐมนตรีของลาวยังได้กล่าวแสดงการสนับสนุนต่อกัมพูชาในการเป็นเจ้าภาพการประชุม Francophonie Summit ครั้งที่ 20 ในเดือนพ.ย. 2569.