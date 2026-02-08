กัมพูชายื่นหนังสือประท้วงไทยกล่าวหาวางตู้คอนเทนเนอร์-สร้างถนนในดินแดนเขมร

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ (8) เกี่ยวกับการปิดกั้นเส้นทางเข้าออกโดยกองทัพไทยที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์และสร้างถนนในพื้นที่ของจ.อุดรมีชัย และจ.โพธิสัตว์ โดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาอ้างว่ากองทัพไทยได้วางตู้คอนเทนเนอร์ปิดกั้นเส้นทางในพื้นที่ 2 แห่ง คือ หมู่บ้านรูชจัมเปย และหมู่บ้านโอคลาคมุม อ.โอร์เสม็ด จ.อุดรมีชัย เมื่อวันที่ 5 ก.พ.
หลังจากนั้น 2 วัน กองทัพไทยได้ทำการก่อสร้างถนนที่ตัดทอดมาจากพื้นที่ที่ถูกปิดกั้นโดยตู้คอนเทนเนอร์ในหมู่บ้านโอคลาคมุม นอกจากนั้น ยังทำการวางตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มในต.ทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ ในวันเดียวกัน
“สถานที่เหล่านนี้ตั้งอยู่ภายในดินแดนกัมพูชาอย่างถูกต้องตามเขตแดนที่กำหนดไว้ภายใต้สนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม 1904 และสนธิสัญญา 1907” กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุ
“การก่อสร้างสิ่งกีดขวางและถนนบนดินแดนกัมพูชาที่ถูกกองกำลังไทยยึดครองระหว่างการรุกคืบตั้งแต่วันที่ 7-27 ธ.ค. 2568 เป็นการฝ่าฝืนโดยตรงต่อมาตรการลดความตึงเครียดที่ตกลงไว้ในข้อที่ 1 ของคำแถลงร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568” คำแถลงของกระทรวงฯ ระบุ
กระทรวงฯ ระบุว่าการกระทำดังกล่าวขัดขวางการกลับคืนสู่บ้านและทรัพย์สินของชาวกัมพูชาที่พลัดถิ่นอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
“การกระทำดังกล่าวถือเป็นความพยายามอย่างจงใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและสร้างความจริงใหม่ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การยึดครองอย่างผิดกฎหมายของไทย ที่เป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียน” คำแถลงระบุ.