เชื่อมสำเร็จ! สายส่ง 500 kV จากลาวสู่จีน เริ่มปล่อยไฟฟ้าเมษายน 69 นี้

สายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ยาว 177.5 กิโลเมตร จากลาวสู่จีน เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว เริ่มปล่อยกระแสไฟฟ้า 3 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี เมษายนนี้
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา สายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต์ จาก สปป.ลาว ขึ้นไปยังดินแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ถูกเชื่อมต่อกันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมส่งกระแสไฟฟ้าจากลาวขึ้นไปยังจีนได้ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้
สายส่งเส้นนี้ เชื่อมจากสถานีไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นาหม้อ 3 แขวงอุดมไซ ในภาคเหนือของลาว ไปยังสถานีไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สิบสองปันนา นครเชียงรุ่ง มณฑลยูนนาน ความยาวรวม 177.5 กิโลเมตร สายส่งส่วนที่อยู่ในดินแดนลาวยาว 32.5 กิโลเมตร ดำเนินการโดยบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาว(Electricite du Laos Transmission : EDL-T) ที่เริ่มปักเสา-เดินสายตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 สายส่งส่วนที่อยู่ในจีนยาว 145 กิโลเมตร ปักเสา-เดินสายโดยบริษัทโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าภาคใต้จีน(China Southern Power Grid : CSG)
หลังเริ่มเปิดใช้งานในเดือนเมษายน สายส่งเส้นนี้จะใช้ส่งไฟฟ้า 2 ทิศทาง 1.5 ล้านกิโลวัตต์ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าสะอาด 3,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี จากโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคเหนือของลาว ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 2.5 ล้านตัน
ตามข่าวของสำนักข่าวสารประเทศลาว ระหว่างการปักเสา-เดินสายส่งไฟฟ้าเส้นนี้ บริษัทผู้รับผิดชอบได้ยึดหลัก ESG(Environment-Social-Governance) อย่างต่อเนื่อง มีการลดการตัดต้นไม้ ทำลายป่า รวมถึงการปลูกต้นไม้ทดแทน มีการขยายพื้นที่เก็บกู้ระเบิดตกค้างตลอดแนวสายส่งกว้าง 70 เมตร เพื่อความปลอดภัย รวมถึงมีการสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งแนวสายส่งพาดผ่าน 5 แห่ง
บริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาว(EDL-T) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว(EDL) กับบริษัทโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าภาคใต้จีน(CSG) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดย EDL ถือหุ้น 10% ที่เหลืออีก 90% ถือโดย CSG
EDL-T มีเป้าหมายเข้ามารับสัมปทานจากรัฐบาลลาวทำโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ 230 กิโลโวลต์ขึ้นไปในลาว ช่วยพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าของลาวให้มีเสถียรภาพในการสนองไฟฟ้าในลาว และเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าระหว่างลาวกับจีน และประเทศรอบข้าง