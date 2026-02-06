สหรัฐฯ ให้ทุนกัมพูชาอีก 4 ล้านดอลลาร์เก็บกู้ทุ่นระเบิด-ช่วยผู้พลัดถิ่นกลับถิ่นฐาน

MGR ออนไลน์ - สหรัฐฯ ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (CMAC) เพื่อการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจาก UXO กลับสู่บ้านตนเอง
ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียในวันที่ 6 ก.พ. สถานทูตสหรัฐฯ ระบุว่าสหรัฐฯกำลังดำเนินการตามพันธสัญญาภายใต้ข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์เพื่อช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดให้กลับคืนสู่บ้านและเริ่มต้นชีวิตใหม่
“วันนี้ สหรัฐฯ ได้มอบเงิน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาผ่านทางพันธมิตรผู้ดำเนินการของเรา องค์กรช่วยเหลือประชาชนนอร์เวย์ (NPA) เพื่อขยายความพยายามในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเพื่อช่วยชีวิตผู้คนทั่วกัมพูชา” สถานทูตสหรัฐฯ ระบุ
คำแถลงระบุว่าทุนช่วยเหลือดังกล่าวนี้จะขยายการดำเนินการตั้งแต่ภาคตะวันออกของกัมพูชาไปจนถึงพื้นที่ชายแดน เช่น จ.อุดรมีชัย เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยสำหรับครอบครัว เกษตรกร และชุมชนต่างๆ
ข้อมูลระบุว่าเงินทุนนี้จะเพิ่มจำนวนทีมเก็บกู้ทุ่นระเบิดของ CMAC ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ จาก 20 ทีม เป็น 33 ทีม ซึ่งประกอบด้วยทีมเก็บกู้ทุ่นระเบิดใหม่ 10 ทีม และทีมตอบโต้เร็วของหน่วยเก็บกู้ระเบิด 3 ทีม
สถานทูตสหรัฐฯ ระบุว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ให้เงินทุนสนับสนุน 223 ล้านดอลลาร์สหรัฐเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากพื้นที่กว่า 50 ล้านตารางเมตร และให้ความรู้แก่ชาวกัมพูชามากกว่า 40,000 คน เกี่ยวกับความเสี่ยงของวัตถุระเบิด
อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเงิน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สหรัฐฯ ได้ประกาศไว้ในเดือนม.ค. ที่เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยหรือไม่.