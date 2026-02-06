ผู้นำเวียดนามเยือนพนมเปญ กระชับสัมพันธ์ตั้งเป้าการค้าทวิภาคี 2 หมื่นล้านเหรียญ

MGR ออนไลน์ - ผู้นำพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศของกัมพูชาและเวียดนามได้แสดงความมั่นใจว่าเป้าหมายการขยายการค้าทวิภาคีให้ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะสามารถบรรลุได้ภายใน 2-3 ปีนี้
เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดทวิภาคีที่กรุงพนมเปญ ระหว่างฮุนเซน ประธานพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) และโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
เจีย ธิริธ โฆษกพรรค CPP กล่าวว่าผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างสนับสนุนให้รัฐบาลของตนส่งเสริมการขยายการค้าต่อไป โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและจุดแข็งที่เสริมซึ่งกันและกันของทั้งสองประเทศ
ในระหว่างการหารือ ฮุนเซนได้กล่าวต้อนรับโต เลิม และคณะผู้แทนระดับสูง และเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและเวียดนามในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นพรรค รัฐบาล และฝ่ายนิติบัญญัติ นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
โต เลิม ได้กล่าวขอบคุณกัมพูชาสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยืนยันความมุ่งมั่นของเวียดนามในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกัมพูชา เขายังกล่าวชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงตามแนวชายแดนร่วมกัน
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านชายแดนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันอาชญากรรม รักษาเสถียรภาพในระยะยาว และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนระหว่างสองพรรคการเมือง
หลังจากการประชุมสุดยอดทวิภาคีแล้ว ผู้นำระดับสูงของสองพรรคยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าในว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาและเวียดนาม กระทรวงวัฒนธรรมและศาสนาของกัมพูชาและกระทรวงกิจการชาติพันธุ์และศาสนาของเวียดนาม กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนาม และจังหวัดต่างๆ ตามแนวชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม.