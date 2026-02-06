เอกชนรายใหญ่เวียดนามปาดหน้าบ.เยอรมันคว้าโครงการพลังงานลมขนาดใหญ่ในประเทศ แม้ไร้ประสบการณ์

รอยเตอร์ - ทางการเวียดนามได้ตัดสินใจเลือกบริษัทลูกที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ วินกรุ๊ป (Vingroup) ให้พัฒนาเฟสแรกของโครงการพลังงานลมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยตัดบริษัท PNE ของเยอรมนีที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Morgan Stanley ที่บริษัทระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่น่าประหลาดใจ
ความเคลื่อนไหวนี้นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติในภาคพลังงานของเวียดนาม หลังจากปีที่แล้วฮานอยได้ตัดเงินอุดหนุนย้อนหลังให้กับบริษัทพลังงานหมุนเวียนหลายแห่ง นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับราคาไฟฟ้าและกำหนดเวลาต่างๆ ก็ส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภาคก๊าซธรรมชาติเหลวและพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
การตัดสินใจครั้งนี้เป็นชัยชนะครั้งใหม่สำหรับวินกรุ๊ป บริษัทรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามตามมูลค่าตลาด ที่กำลังขยายตัวท่ามกลางนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล
ตั้งแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหัวใจหลักของบริษัท วินกรุ๊ปยังขยายธุรกิจไปสู่การท่องเที่ยว การศึกษา และการดูแลสุขภาพ บริษัทนี้ยังเป็นเจ้าของวินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq และเมื่อปีที่แล้วยังได้จัดตั้งบริษัทในภาคส่วนใหม่ๆ ที่รวมถึง ทางรถไฟ เหล็ก พลังงาน ความบันเทิง และอวกาศ
บริษัท PNE วางแผนที่จะลงทุน 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาด 2,000 เมกะวัตต์ ที่เพิ่งถูกจัดประเภทใหม่เป็นโครงการใกล้ชายฝั่ง แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญใดๆ ในแผนเดิมก็ตาม
เวียดนามต้องการมีกำลังการผลิตพลังงานลมในทะเล 6,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573-2578 จากศูนย์ในปัจจุบัน และเพิ่มขึ้นเป็น 38,000 เมกะวัตต์จากโครงการบนบกและใกล้ชายฝั่ง
คณะกรรมการประชาชนจังหวัดซาลายได้อนุมัติข้อเสนอจากบริษัท VinEnergo ของวินกรุ๊ป สำหรับเฟสแรกของโครงการขนาด 750 เมกะวัตต์ ด้วยมูลค่าการลงทุน 48,300 ล้านด่ง (ประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามที่ระบุในบันทึกเมื่อต้นสัปดาห์นี้ โดยไม่ได้อ้างถึงบริษัท PNE และผู้ประมูลจากเวียดนามรายอื่นที่ไม่ได้ถูกเลือก
“เราได้รับทราบการตัดสินใจนี้ด้วยความประหลาดใจ ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบเหตุผลและจะตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป” PNE กล่าวกับรอยเตอร์
บริษัท VinEnergo ยังไม่ได้พัฒนาฟาร์มกังหันลมใดๆ แต่ชนะประมูลโครงการอื่นๆ ในเวียดนาม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในเดือนมี.ค.
คณะกรรมการประชาชนจังหวัดซาลายและบริษัทวินกรุ๊ป ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์
แหล่งข่าว 2 รายที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานกล่าวว่า บริษัท PNE ได้ทำงานในโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2562 โดยดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และการทดสอบลม แหล่งข่าวปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อเนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงเรื่องนี้
แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าบริษัทได้ลงทุนไปแล้วหลายล้านดอลลาร์ แต่ PNE ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
แหล่งข่าวกล่าวว่าทางการเวียดนามแสดงความกังวลอย่างไม่คาดคิดเกี่ยวกับข้อผูกพันทางการเงินของ PNE โดยแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าบริษัทถูกขอให้ฝากเงินลงทุนไว้ในบัญชีธนาคารในเวียดนามล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัท Morgan Stanley Infrastructure ที่เป็นนักลงทุนระดับโลกถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท PNE
บริษัทสัญชาติเยอรมันแห่งนี้ได้เปิดสำนักงานในเวียดนามและลงนามในบันทึกความเข้าใจกับทางการเวียดนามเกี่ยวกับการกำหนดราคาไฟฟ้า ตามที่ระบุในเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทด้านพลังงานลมจากตะวันตกหลายรายได้ถอนตัวออกจากเวียดนามในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างขององค์กรระดับโลก รวมถึง บริษัท Equinor ของนอร์เวย์ บริษัท Orsted ของเดนมาร์ก และบริษัท Enel ของอิตาลี
โต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนาม กำลังผลักดันรูปแบบการเติบโตใหม่ที่สนับสนุนบริษัทชั้นนำของประเทศ ที่การเปลี่ยนแปลงนี้บางครั้งก็สร้างความขัดแย้งกับนักลงทุนต่างชาติ ที่เป็นแกนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามมานานหลายทศวรรษ
บริษัทวินกรุ๊ป เป็นผู้ได้ประโยชน์รายใหญ่จากนโยบายใหม่นี้ โดยหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นมากกว่า 700% เมื่อปีที่ผ่านมา
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมของบริษัทข้ามชาติที่เน้นการส่งออก
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าขยายตัวเพิ่มขึ้นทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราวในขณะที่ประเทศกำลังดิ้นรนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และความต้องการที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นมักถูกตอบสนองด้วยการเผาถ่านหินมากขึ้น แม้ประเทศจะเคยให้คำมั่นว่าจะลดการใช้ถ่านหินลงก็ตาม.