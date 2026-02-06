เวียดนามเกินดุลการค้าสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 30% ในเดือนม.ค. แม้โดนภาษีทรัมป์

รอยเตอร์ - สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามระบุว่าดุลการค้าเกินดุลของเวียดนามกับสหรัฐฯ ในเดือนม.ค. เพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่การนำเข้าจากจีนแตะระดับสูงสุดใหม่
ฮานอยได้ดำเนินการเจรจากับวอชิงตันมาหลายเดือนแล้วเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่เป็นไปได้ หลังจากรัฐบาลทรัมป์เรียกเก็บภาษี 20% กับสินค้าของเวียดนามในเดือนส.ค. และขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นกับสินค้าที่ผลิตจากส่วนประกอบที่เวียดนามนำเข้าจากจีน
แม้จะถูกเรียกเก็บภาษีสูงขึ้น แต่การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้ว
ในเดือนม.ค. แนวโน้มดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยการส่งออกมีมูลค่าถึง 13,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพิ่มขึ้นจาก 10,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า ส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในเดือนธ.ค. มีมูลค่าอยู่ที่ 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ดุลการค้าเกินดุลกับวอชิงตันอยู่ที่ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนม.ค. สูงกว่าปีก่อนหน้าเกือบ 30% และต่ำกว่า 12,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธ.ค. เพียงเล็กน้อย
การนำเข้าจากจีนแตะระดับสูงสุดรายเดือน เพิ่มขึ้นเป็น 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 18,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธ.ค. และ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนม.ค. 2568
โดยรวมแล้ว การส่งออกของเวียดนามในเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 29.7% จากปีก่อนหน้าเป็น 43,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้น 21.5% เช่นกัน
การนำเข้าในเดือนดังกล่าวพุ่งสูงขึ้น 49.2% จากปีก่อนหน้า ที่ 44,970 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 1,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้น 2.53% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบปีต่อปี
การไหลเข้าของการลงทุนจากต่างประเทศในเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 1,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคำมั่นสัญญาด้านการลงทุน ที่บ่งชี้ถึงเงินทุนไหลเข้าในอนาคต ลดลง 40.6% จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 2,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.