"หลิว จงอี้" บุก "สามเหลี่ยมทองคำ" ประชุมร่วมตำรวจลาวเรื่องปราบสแกมเมอร์

MGR Online - หลิว จงอี้ นำคณะไปประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันความสงบ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ แหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ของลาว กำชับตำรวจลาว-จีน ต้องลงลึกกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง เสมอต้น เสมอปลาย
เพจ"ความสะหงบ"รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 นายหลิว จงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ของจีน พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน เพื่อร่วมประชุมกับคณะของพันเอกอานุสิน สักปะเสิด หัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ
พันเอกอานุสินได้รายงานข้อมูลต่อนายหลิว จงอี้ ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเป็นเมืองใหม่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นพื้นที่ล่อแหลมในการเกิดเหตุอาชญากรรมมากกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์ การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้าแรงงาน ค้ามนุษย์ ปัญหายาเสพติด การลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงินนอกระบบ รวมถึงการจับตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ และฆาตกรรม
ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทำให้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา กระทรวงป้องกันความสงบของลาว จึงได้ยกระดับและปรับโครงสร้างบทบาทกองบัญชาการป้องกันความสงบ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ขึ้นเป็นกองบัญชาการอิสระที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงป้องกันความสงบ มีภารกิจในการร่วมมือและประสานงานกับกองบัญชาการป้องกันความสงบของท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานของตำรวจจีนและเวียดนาม เพื่อกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ และการกระทำที่ผิดกฏหมาย
ช่วงเวลาที่ผ่านมา กองบัญชาการป้องกันความสงบ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ มีปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งฉ้อโกงทางออนไลน์รวม 18 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 2,788 คน เป็นเพศหญิง 496 คน ผู้ที่ถูกจับกุมมีถึง 27 สัญชาติ และเป็นคนจีน 1,586 คน
ส่วนกองบัญชาการป้องกันความสงบ แขวงบ่อแก้ว ได้ปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งฉ้อโกงทางออนไลน์ในพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ 18 ครั้ง ได้ผู้ต้องหา 396 คน เป็นเพศหญิง 171 คน ผู้ถูกจับมี 4 สัญชาติ และเป็นคนจีน 77 คน
ด้านนายหลิว จงอี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของลาวและจีนเดินหน้าร่วมมือกันกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง เสมอต้น เสมอปลาย และลงลึกยิ่งไปกว่าเดิม โดยเฉพาะคนสัญชาติจีนที่เข้ามากระทำความผิดในดินแดนลาว ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับพลเมืองลาวที่ไปกระทำผิดในดินแดนจีน
หลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะของนายหลิว จงอี้ ได้เดินทางไปดูสถานที่สำคัญภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เช่น ท่าเรือขนส่งสินค้า รวมถึงออกไปดูพื้นที่ในตัวเมืองต้นผึ้ง