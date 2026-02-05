กัมพูชาขีดเส้นตายกวาดล้างศูนย์สแกมให้หมดภายใน เม.ย. คาดโทษ จนท.ท้องถิ่นหากเมินทำตามสั่ง

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาให้คำมั่นว่าจะกำจัดศูนย์สแกมออนไลน์ให้หมดภายในเดือน เม.ย.ปีนี้ โดยเตือนว่าจังหวัดใดที่ไม่สามารถกำจัดกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ได้ อาจเผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย
ทัช โสคัก โฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา กล่าวกับสำนักข่าวคีรีโพสต์ว่ากัมพูชาได้กำหนดเส้นตายในการกำจัดการฉ้อโกงทางออนไลน์ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงภายในเดือน เม.ย. 2569 โดยเปลี่ยนแนวทางจาก “การปราบปราม” เป็น “การกำจัด”
“เราเชื่อว่าเราสามารถกำจัดได้หมดสิ้น เหมือนที่เราเคยทำมาแล้วหลายครั้ง ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ เราต้องทำให้เสร็จ” ทัช โสคัก กล่าว
ทัช โสคัก เตือนว่าหากพบว่าเมืองหรือจังหวัดใดมีศูนย์หลอกลวงออนไลน์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ
เขาระบุว่าโครงการกำจัดศูนย์สแกมออนไลน์ครั้งใหญ่นี้เป็นการรณรงค์ที่เจ้าหน้าที่ทั้งในเมืองหลวงและต่างจังหวัดมีส่วนร่วม ที่ต้องดำเนินการด้วยเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งและปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เพื่อกวาดล้างศูนย์หลอกลวงให้หมดภายในเดือนเม.ย.
เส็ง วันลี นักวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่า การจับกุมและเนรเทศชาวต่างชาติหลายพันคนเมื่อไม่นานนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลในการจัดการกับการหลอกลวงออนไลน์ ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
แต่อย่างไรก็ตาม วันลีกล่าวว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของโครงการนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจับกุมผู้กระทำความผิดระดับล่างเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการทำลายล้างผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายด้วย
วันลีกล่าวว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมและเป็นกลางเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูชื่อเสียงของกัมพูชาท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงิน
“มีเพียงการกวาดล้างภายในประเทศเท่านั้นและต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในจังหวัดสำคัญๆ จึงจะสามารถสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวได้” วันลี กล่าว
การปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ทั่วประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ ส่งผลให้มีการจับกุมชาวต่างชาติจำนวนมากในหลายจังหวัด รวมถึงสีหนุวิลล์ เกาะกง และล่าสุดที่เมืองบาเวต ที่มีชาวต่างชาติถูกควบคุมตัว 2,044 คน นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีการเนรเทศชาวต่างชาติจำนวนมากไปยังประเทศต่างๆ เช่น จีน อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ยูกันดา ไนจีเรีย เกาหลีใต้ อินเดีย ไทย เซียร์ราลีโอน และมาเลเซีย
วันลีกล่าวว่าการปราบปรามดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลในเชิงปริมาณผ่านการปิดศูนย์สแกมและการเนรเทศ แต่คุณภาพของการดำเนินการนั้นยังคงถูกตั้งคำถาม และเตือนว่าหากศูนย์สแกมเหล่านั้นย้ายที่ตั้งหรือไปเปิดใหม่ที่อื่น ผลของการปราบปรามก็ยังคงมีจำกัด
“เจตจำนงทางการเมืองและการทำลายเครือข่ายคุ้มครองเป็นกุญแจสำคัญในการกำจัดสแกมออนไลน์” วันลี กล่าว และระบุว่าอาชญากรรมขนาดใหญ่ไม่สามารถคงอยู่ได้หากปราศจากการสนับสนุนจากบุคคลที่มีอิทธิพล
“มีความเป็นไปได้ที่จะจับกุมผู้บงการ แต่จะเป็นบททดสอบสำคัญของความซื่อสัตย์ในการรณรงค์กวาดล้างของรัฐบาล” วันลี ระบุ
เขาเสริมว่าความสามารถทางเทคนิคและความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจับกุมหัวหน้าแก๊ง โดยระบุว่าผู้บงการเบื้องหลังเครือข่ายสแกมมักสั่งการจากระยะไกลหรืออาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง
“หากกัมพูชาเสริมสร้างความร่วมมือกับอินเตอร์โพล หน่วยงานของจีน และประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินและติดตามการไหลเวียนของเงินสด การระบุตัวหัวหน้าแก๊งก็จะเป็นไปได้ในทางเทคนิค” วันลี กล่าว
เมื่อต้นปี รัฐบาลกัมพูชาได้ออกกฤษฎีกาย่อยลงนามโดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เพื่อปราบปรามกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉ้อโกงออนไลน์ โดยกำหนดให้เจ้าของธุรกิจและเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการปกปิดชาวต่างชาติที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และเพิ่มการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น
“ผู้ฝ่าฝืนที่จงใจปกปิดและอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีเอกสารอาศัยอยู่ในทรัพย์สินของตนจะต้องเสียค่าปรับ 4 ล้านเรียล (1,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคน นอกเหนือไปจากโทษทางอาญาภายใต้กฎหมายที่มีอยู่”.