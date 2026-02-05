กัมพูชาปฏิเสธรายงานสื่อกล่าวหาทหารเขมรยิงระเบิด 40 มม. อ้างกองทัพไทยยอมรับเป็นรายงานเท็จ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธรายงานของสื่อไทยที่ระบุว่ากองกำลังทหารของกัมพูชาได้ยิงระเบิดขนาด 40 มม. ใกล้ฐานทหารของไทย โดยกระทรวงฯ ระบุว่าการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวเป็นความพยายามสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดน
สำนักข่าวพนมเปญโพสต์ระบุว่า พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่ากองทัพไทยได้ยอมรับแล้วว่ารายงานดังกล่าวเป็นเท็จ
พล.ท.มาลี ได้กล่าวอ้างถึงข่าวที่ระบุว่า “ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 พบมีการยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. ตกใกล้ฐานทหารในพื้นที่พลาญหินแปดก้อน”
“เราขอปฏิเสธรายงานของสื่อไทยดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง เรายืนยันว่านี่เป็นข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้น ตรงข้ามกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง มีเจตนาที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย” โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุ
พล.ท.มาลี ยังอธิบายว่า กองบัญชาการทหารที่ 4 ของกัมพูชายืนยันว่าทีมประสานงานได้ติดต่อกับกองทัพภาคที่ 2 ของไทยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าสถานการณ์ที่สื่อไทยรายงานนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง
พล.ท.มาลี ยังย้ำว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย รวมทั้งข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้มีบทบัญญัติต่อต้านข่าวปลอมเพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ สันติภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยระยะยาวตามแนวชายแดน
นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังเรียกร้องให้สื่อกัมพูชาไม่เผยแพร่ข่าวปลอมที่เผยแพร่โดยสื่อไทย.