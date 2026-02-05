เวียดนามเล็งซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มเติม ระหว่างเจรจาภาษีรอบใหม่

รอยเตอร์ - รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เวียดนามกล่าวว่าเวียดนามพร้อมที่จะเพิ่มการซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะเครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ไฮเทค ในขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เริ่มการเจรจาภาษีรอบที่ 6 ในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้
เล แมง หุ่ง รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เวียดนามได้พบหารือกับบริษัทต่างๆ ของสหรัฐฯ ในภาคพลังงานและเทคโนโลยี รวมถึงผู้บริหารจากบริษัท Apple, Exxon Mobil, GE, AES และ Excelerate Energy ตามคำแถลงของกระทรวงฯ
ทำเนียบขาวระบุเมื่อเดือนต.ค. ว่าสหรัฐฯ และเวียดนาม จะสรุปข้อตกลงการค้าที่จะคงภาษีสินค้าส่วนใหญ่ของเวียดนามไว้ที่ 20% แต่จะยกเลิกภาษีสำหรับสินค้าบางประเภท
การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 153,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา แม้จะมีมาตรการภาษีนำเข้าก็ตาม
ระหว่างการเยือนสหรัฐฯ รัฐมนตรีเล แมง หุ่ง ยังได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับกับบริษัทสหรัฐฯ ประกอบด้วย Chevron, Marquis Energy และ ADM Asia-Pacific Trading เพื่อจัดซื้อน้ำมันดิบ เอทานอล และข้าวโพดจากสหรัฐฯ ตามการรายงานของสื่อเวียดนาม.