รัฐบาลทหารพม่าตั้ง “สภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพ” ให้คำปรึกษารัฐบาลพลเรือนหลังเลือกตั้ง

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารของพม่าประกาศว่าได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประธานาธิบดี บทบาทที่อาจทำให้ผู้นำทหารสามารถฝังอำนาจของตนเหนือรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ได้
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารปกครองพม่าด้วยกำลังมาตั้งแต่ก่อการรัฐประหารในปี 2564 โค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยของอองซานซูจี และทำให้ประเทศตกอยู่ในสงครามกลางเมือง
กองทัพได้จัดการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วในพื้นที่ที่ตนควบคุมอยู่ โดยกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชน เมื่อรัฐสภาเปิดประชุมในปลายเดือนมี.ค.
เนื่องด้วยซูจีถูกควบคุมตัวและพรรคของเธอถูกยุบ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ารัฐบาลทหารได้จัดเตรียมการเลือกตั้งให้พันธมิตรพลเรือนของตนได้ชัยชนะอย่างง่ายดาย
นักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยืดอายุการปกครองโดยทหารภายใต้รูปโฉมของพลเรือน โดยที่สมาชิกสภานิติบัญญัติจะถูกผูกมัดอยู่กับเจตจำนงของผู้นำทหาร
สื่อของรัฐได้เผยแพร่ประกาศในวันพุธเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพ เพื่อให้คำแนะนำแก่ประธานาธิบดีในเรื่อง “ความมั่นคงและหลักนิติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสร้างสันติภาพ และการออกกฎหมาย”
แม้จะยังไม่มีการประกาศชื่อสมาชิกของสภาดังกล่าว แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่า พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อาจเลือกที่จะเป็นประธานสภา ที่อาจทำให้เขามีตำแหน่งอย่างเป็นทางการในรัฐบาลพลเรือน
“โครงสร้างนี้ดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ของนายพลอาวุโสในการรวมอำนาจ” นักวิเคราะห์จากสถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายพม่า กล่าวกับเอเอฟพี
การเป็นประธานจะทำให้ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ยังคงบทบาทในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขณะเดียวกันก็ใช้อำนาจพลเรือนสูงสุด และบทบาทของประธานาธิบดีน่าจะลดลงเหลือเพียงการดำเนินการด้านการบริหาร นักวิเคราะห์ระบุ
พม่าถูกปกครองโดยกองทัพเป็นส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์หลังได้รับเอกราช แม้แต่ในช่วงที่ประเทศปกครองด้วยพลเรือนเป็นเวลา 10 ปี ที่เริ่มต้นในปี 2554 นายพลก็ยังคงมีอำนาจมหาศาล
ซูจีถูกกีดกันไม่ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจากกฎหมายที่ร่างขึ้นโดยกองทัพ ซึ่งกำหนดห้ามไม่ให้ผู้ที่มีคู่สมรสหรือบุตรเป็นพลเมืองต่างชาติดำรงตำแหน่งดังกล่าว แต่ซูจีได้ตั้งสำนักงานที่ปรึกษาแห่งรัฐขึ้น ซึ่งทำให้เธอเป็นผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังประธานาธิบดี
นาย มิน ข่าน นักวิเคราะห์ กล่าวว่าสภาที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลทหารเป็นด้านมืดของการจัดการนั้น
“ทั้งสองตำแหน่งถูกสร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางรัฐธรรมนูญในการเป็นผู้นำ โดยตำแหน่งหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อพลเรือนที่ถูกห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และอีกตำแหน่งหนึ่งสำหรับนายพลที่ปฏิเสธที่จะสละอำนาจบัญชาการทหาร” นักวิเคราะห์ระบุ
“ความแตกต่างพื้นฐานคือความรับผิดชอบ” นาย มิน ข่าน กล่าว และเสริมว่าสภาใหม่จะดำเนินการในสุญญากาศ โดยปราศจากการกำกับดูแลทางกฎหมาย หรือการตรวจสอบและการถ่วงดุลทางประชาธิปไตย
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา ที่สนับสนุนกองทัพได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งของพม่า ทำให้พรรคสามารถเลือกประธานาธิบดีได้
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้นโดยตรง แม้ว่าตำแหน่งดังกล่าวจะทำให้เขาต้องสละตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพ สถาบันที่ทรงอำนาจมากที่สุดของประเทศ.