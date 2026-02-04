รพ.ห้องผ่าตัดบนเครื่อง C909 จากจีนจะบินมารักษาคนลาวที่สนามบินวัดไต ก.พ.นี้

MGR Online - โรงพยาบาลและห้องผ่าตัดโรค หู คอ จมูก ตา บนเครื่องบิน C909 ลำแรกจากจีน จะบินมาให้บริการตรวจรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้ป่วยชาวลาวที่สนามบินวัดไต ในเดือนกุมภาพันธ์นี้
วันนี้ (4 ก.พ.) CMG FM93 เพจข่าวของ China Media Group ภาคภาษาลาว รายงานว่า กรมรักษาพยาบาลและฟื้นฟูหน้าที่การงาน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้มีหนังสือแจ้งการว่า โรงพยาบาลบนเครื่องบินลำแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้ออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการ จะเดินทางมายังสนามบินนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อให้การรักษาโรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก ตา แก่ผู้ป่วยชาวลาว ในเดือนกุมภาพันธ์นี้
บนเครื่องบินลำนี้จะมีแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญจากจีน รวมถึงแพทย์ชาวลาว มาร่วมให้การรักษาแก่ผู้ป่วยชาวลาว รวมถึงการผ่าตัดต้อหิน ต่อกระจก ต้อเนื้อ ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบเรื้อรัง โดยการผ่าตัดจะทำทั้งในห้องผ่าตัดบนเครื่องบิน และที่ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลมะโหสด
คณะแพทย์จากจีนชุดนี้จะมาให้บริการแบบการกุศล ไม่คิดค่าตรวจรักษา ค่าให้คำปรึกษา ตามแผนการเส้นทางสายไหมทางอากาศเพื่อสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม ตามข่าวของ CMG FM93 ยังไม่ระบุวันที่แน่นอนว่าโรงพยาบาลบนเครื่องบินลำนี้ จะเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติวัดไตในวันที่เท่าใด
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักข่าวซินหัว มีรายงานว่า คณะกรรมการสุขภาพเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลบนเครื่องบินฉบับนำร่องแก่โรงพยาบาลหู คอ จมูก ตา แห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ในนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเปิดโรงพยาบาลบนเครื่องบินที่ดัดแปลงจากเครื่องบินโดยสาร C909 ของ COMAC รวมถึงการผ่าตัดเพื่อการกุศลบนเครื่องบิน
โรงพยาบาลบนเครื่องบินลำนี้ จะให้การรักษาแบบการกุศลแก่ผู้ป่วยในภูมิภาคห่างไกลโดยทีมจากทีมผู้เชี่ยวชาญจากนครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงการวินิจฉัยรักษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 5G ทำให้การบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงครอบคลุมทั่วถึงชุมชนทุกระดับ
สำนักข่าวซินหัวระบุว่า โรงพยาบาลบนเครื่องบินสำหรับการรักษาอวัยวะบนใบหน้าแห่งนี้ มีคลินิกเคลื่อนที่ พื้นที่ตรวจแบบครบวงจร พื้นที่ฝึกอบรม พื้นที่เตรียมการก่อนผ่าตัด และห้องผ่าตัด ซึ่งทั้งหมดใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่มีความแม่นยำสูงที่ผลิตภายในประเทศ ขณะเดียวกันมีระเบียบการจัดการบุคลากร อุปกรณ์ กระบวนการ การควบคุมการติดเชื้อ เหตุฉุกเฉิน และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริการผู้ป่วยนอก การตรวจ การผ่าตัด และงานสนับสนุนอื่นๆบนเครื่องบิน พร้อมระบบควบคุมความปลอดภัยครบวงจรสำหรับบริการเฉพาะทางและสภาพแวดล้อมบนอากาศยานโดยเฉพาะ
บริษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งประเทศจีน(COMAC) ได้ช่วยออกแบบและติดตั้งห้องผ่าตัดปลอดเชื้อระดับสูงสุด(Class I) บนเครื่องบิน ตามมาตรฐานการกรองอากาศแบบลามินาร์โฟลว์(laminar-flow) ระดับสูงสุด ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมต่อการผ่าตัดดวงตา
ทั้งนี้ โรงพยาบาลบนเครื่องบิน C909 ที่เคยบินเที่ยวแรกสู่เมืองสือเหอจื่อ ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเดือนกันยายน 2568 ได้ยกระดับจากการวินิจฉัยขั้นพื้นฐานสู่การผ่าตัดรักษา มีเป้าหมายให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงตรงสู่ผู้ป่วยในภูมิภาคห่างไกล และวางแผนขยายการบริการไปยังพื้นที่ซึ่งขาดโอกาสทางสาธารณสุขในประเทศหุ้นส่วนข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง(BRI)