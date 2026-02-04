กัมพูชาประท้วงไทยกล่าวหาเข้าตรวจสอบโรงแรม 2 แห่งในโอร์เสม็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ประท้วงอย่างรุนแรงต่อการที่กองกำลังทหารของไทยเข้าตรวจสอบโรงแรม 2 แห่งในจ.อุดรมีชัย โดยกระทรวงฯ ระบุว่าการเข้าตรวจสอบดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่กองกำลังทหารของไทยควบคุมพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เดือนธ.ค.
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา เจ้ากรมข่าวทหารบกของไทยได้นำคณะผู้ช่วยทูตทหารและนักข่าวต่างประเทศเข้าตรวจสอบโรงแรม 2 แห่ง ที่เชื่อว่าเป็นศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในพื้นที่โอร์เสม็ด
รายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่าพบเอกสาร อุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัว และธงชาติหลายประเทศกระจัดกระจายอยู่ทั่วอาคารสูง 6 ชั้น
เจ้าหน้าที่ทหารไทยรายงานว่า อาคารเหล่านี้ถูกใช้เป็นที่พักพิงของผู้คนหลายพันคน ที่ส่วนใหญ่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้ทำงานฉ้อโกงหลอกลวง
ห้องต่างๆ ถูกตกแต่งเลียนแบบสถานีตำรวจจากประเทศต่างๆ อย่างน้อย 7 ประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และออสเตรเลีย
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชากล่าวว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของประเทศ
กัมพูชากล่าวอ้างว่าโรงแรมและพื้นที่ที่ไปเยือนนั้นอยู่ห่างจากด่านโอร์เสม็ด ใกล้หลักเขตแดนหมายเลข 15 เพียง 397 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองกำลังทหารของไทยเข้ายึดครองระหว่างการปะทะกันในช่วงวันที่ 7-27 ธ.ค.
“กัมพูชาปฏิเสธและคัดค้านปฏิบัติการของกองกำลังทหารไทยอย่างเด็ดขาด รวมถึงการใช้อำนาจอธิปไตยของไทยอย่างมิชอบด้วยกฎหมายจากการจัดการเดินทางตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว” กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุ
“การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียน และถือเป็นการพยายามทำให้การยึดครองดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาเป็นเรื่องชอบธรรม” กระทรวงฯ กล่าวอ้าง
ในขณะที่ปฏิเสธการกระทำของไทย กัมพูชายังได้กล่าวยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทเรื่องพรมแดนอย่างสันติและด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ โดยยืนยันว่าพรมแดนไม่ควรเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลัง
และรายงานว่ากองกำลังทหารของไทยเข้ายึดครองพื้นที่ของกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายใน 4 จังหวัด คือ บันเตียเมียนเจย โพธิสัตว์ พระวิหาร และอุดรมีชัย
เมื่อวันที่ 3 ม.ค. กัมพูชาได้ประท้วงอย่างเป็นทางการต่อไทย โดยกล่าวหาว่ากองกำลังทหารของไทยรุกล้ำดินแดนของตนในระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิง โดยพนมเปญปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการกำหนดเขตแดนฝ่ายเดียวใดๆ ที่กระทำโดยกองทัพไทย และยืนยันอำนาจอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่พิพาท.