สื่อเขมรตีข่าวสหรัฐฯ ส่งสัญญาณไว้วางใจกัมพูชา หลังถอนชื่อออกจากกลุ่มประเทศคว่ำบาตรอาวุธ

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าสหรัฐฯ ได้ปรับกฎระเบียบการควบคุมการส่งออกของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการคว่ำบาตรทางอาวุธต่อกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว ความเคลื่อนไหวที่ผู้นำทางธุรกิจกล่าวว่าเป็นการส่งสัญญาณความไว้วางใจที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่และเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของอเมริกา
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ถอดกัมพูชาออกจากกลุ่มประเทศ D:5 ซึ่งเป็นรายชื่อประเทศที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรอาวุธ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงการต่างประเทศมีมติเมื่อเดือนพ.ย. 2568 ยุติการกำหนดให้กัมพูชาเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอาวุธ
เคซีย์ บาร์เน็ตต์ ประธานหอการค้าอเมริกันในกัมพูชา กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณแห่งความเชื่อมั่นที่มีนัยสำคัญ
“การยกเลิกการคว่ำบาตรอาวุธเปิดประตูให้กัมพูชาสามารถซื้อเทคโนโลยีขั้นสูงของอเมริกาได้” บาร์เน็ตต์ กล่าว พร้อมทั้งกล่าวถึงการประชุมกับบริษัทด้านอวกาศและการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ในสิงคโปร์
สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงกล่าวว่าการปรับเปลี่ยนนี้ช่วยขจัดความไม่สอดคล้องกันด้านกฎระเบียบและให้คำแนะนำที่ชัดเจนขึ้นสำหรับผู้ส่งออก โดยคาดการณ์ว่าจะมีการยื่นขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการควบคุมแบบเจาะจงยังคงมีอยู่ โดยกัมพูชายังคงอยู่ในกลุ่มประเทศ D:1 และการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับกองทัพจะอยู่ภายใต้การพิจารณาเป็นรายกรณี
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ อ้างถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศของกัมพูชา และความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติว่าเป็นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของการยกเลิกมาตรการห้ามดังกล่าว
การคว่ำบาตรทางอาวุธที่บังคับใช้ในปี 2564 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2568 หลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย นักวิเคราะห์ในพนมเปญกล่าวว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ทวิภาคีและเป็นก้าวไปสู่การฟื้นฟูความไว้วางใจ
ยาง ปือ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวนี้เป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และส่งสัญญาณถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นในหลายภาคส่วน.