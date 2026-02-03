พม่า-รัสเซียลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางทหารเป็นเวลา 5 ปี

เอเอฟพี - พม่าและรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางทหารเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามการเปิดเผยของมอสโกวันนี้ (3) ที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญต่อการครองอำนาจของรัฐบาลทหารพม่า
กองทัพพม่ายึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี 2564 ที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมือง และต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากรัสเซีย รวมถึงจีน ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษากองกำลังของตน
การโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบที่ผลิตโดยรัสเซียได้ยับยั้งกลุ่มต่อต้านติดอาวุธที่ขยายตัว ขณะเดียวกันก็มักโจมตีพลเรือน ที่ผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้งบางรายกล่าวว่าเทียบได้กับอาชญากรรมสงคราม
กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ประกาศข้อตกลงใหม่นี้ที่มีผลจนถึงปี 2573 หลังจากการเยือนพม่าของ เซอร์เกย์ ชอยกู เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของเครมลินเมื่อวันจันทร์ (2) ตามการรายงานของสำนักข่าวทาสส์
ด้านสื่อของรัฐบาลพม่าได้ยืนยันข้อตกลงดังกล่าวในวันอังคารเช่นกัน โดยระบุว่าเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ แต่รายงานให้รายละเอียดเกี่ยวข้องข้อตกลงนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่นเดียวกับฝ่ายรัสเซีย
ขณะที่การใช้เครื่องบินรบรัสเซียของรัฐบาลทหารพม่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้งบางรายกล่าวว่าพม่ายังได้ส่งอุปกรณ์ไปยังรัสเซียเพื่อสนับสนุนความพยายามที่ยืดเยื้อในการรุกรานยูเครนด้วย
“รัสเซียสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อแนวทางของผู้นำพม่าในการปกป้องบูรณภาพดินแดนและเสริมสร้างอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ” ชอยกูกล่าวกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารพม่า ตามการรายงานของทาสส์
ประเทศตะวันตกหลายประเทศมองว่าพม่าเป็นรัฐโดดเดี่ยวตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อน และรัสเซียก็เช่นเดียวกันนับตั้งแต่เริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2565
“แรงกดดันจากตะวันตกต่อรัสเซียและพม่าจะไม่ยุติ คุณสามารถวางใจได้เต็มที่ในความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมจากมอสโก รวมถึงในเวทีระหว่างประเทศด้วย” ชอยกู กล่าว
รัฐบาลทหารเพิ่งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งที่กินเวลานาน 1 เดือน โดยอ้างว่าเป็นการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยและเป็นโอกาสสำหรับสันติภาพหลังจาก 5 ปี ของการปกครองโดยทหารและสงครามกลางเมือง
แต่การเลือกตั้งถูกขัดขวางในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฎ และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในต่างประเทศจากการกีดกันอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยที่ถูกคุมขังและพรรคของเธอ ซึ่งชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2563
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป็นตัวแทนของกองทัพ ชนะการเลือกตั้งอย่างขาดลอย โดยได้ที่นั่งไปมากกว่า 80% ตามผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แต่เนื่องจากกลุ่มกบฎปฏิเสธการเลือกตั้งที่ระบุว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับภาพลักษณ์และเสริมอำนาจการปกครองของกองทัพ นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเลือกตั้งนี้ไม่น่าจะหยุดยั้งสงครามกลางเมืองได้.