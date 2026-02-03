แอร์แคมโบเดียเซ็นซื้อโบอิ้ง 737MAX สิบลำ คุยสัมพันธ์สหรัฐฯ แน่นแฟ้น

รอยเตอร์ - แอร์แคมโบเดีย (Air Cambodia) สายการบินแห่งชาติของกัมพูชาเปิดเผยคำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX จำนวน 10 ลำในวันนี้ (3) โดยระบุว่าเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับสหรัฐฯ
ข้อตกลงดังกล่าว ที่สรุปเสร็จสิ้นในเดือนธ.ค. ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และกัมพูชา และนักการทูต โดยโบอิ้งระบุว่าข้อตกลงนี้รวมถึงคำสั่งซื้อที่แน่นอนสำหรับเครื่องบิน 10 ลำ และโอกาสที่จะซื้อเพิ่มอีก 10 ลำ
“การลงนามในวันนี้ส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งและเป็นบวก เกี่ยวกับความร่วมมือที่ลึกซึ้งระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ” เหมา ฮาวันนาล รัฐมนตรีที่รับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา กล่าวในการแถลงข่าว
ข้อตกลงในการจัดซื้อเครื่องบินดังกล่าว ที่รอยเตอร์ได้รายงานครั้งแรกในเดือนส.ค.ปีที่แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาของกัมพูชาเพื่อลดภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ จากเดิมที่ขู่ไว้ที่ 49% ลดลงเหลือ 19%
ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา เริ่มดีขึ้นนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง หลังจากความสัมพันธ์ตึงเครียดในสมัยของรัฐบาลไบเดน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับประวัติด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางการเมืองของพนมเปญ
สองประเทศได้สรุปข้อตกลงการค้า และกัมพูชาได้เสนอชื่อทรัมป์เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในเดือนส.ค. หลังจากที่เขาเข้าแทรกแซงเพื่อยุติความขัดแย้งทางอาวุธกับไทยได้สำเร็จ และเมื่อเดือนที่ผ่านมา กัมพูชาระบุว่าจะเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของทรัมป์
ข้อตกลงจัดซื้อเครื่องบินนี้ถูกรวมอยู่ในบัญชีคำสั่งซื้อของโบอิ้งในเดือนธ.ค. โดยที่ชื่อสายการบินยังไม่ถูกระบุในตอนแรก เพื่อรอการประกาศอย่างเป็นทางการในงานแอร์โชว์ในวันอังคาร
ผู้ผลิตเครื่องบินได้เจรจากับแอร์แคมโบเดียมาสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งจนถึงขณะนี้สายการบินใช้เครื่องบินจากยุโรปในการให้บริการ
บริษัทของสหรัฐฯ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลต่างประเทศมูลค่า 244,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 โดยได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าเกือบ 3 เท่าของยอดรวมในปี 2567 เนื่องจากโบอิ้งมียอดสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารเพิ่มขึ้นอย่างมาก.