สุดอึ้ง! สื่อต่างชาติเปิดภาพรังสแกมเมอร์โอร์เสม็ด พบฉากธนาคาร-สถานีตำรวจหลากหลายชาติลวงเหยื่อ

เอพี - ในเมืองโอร์เสม็ด ชายแดนทางเหนือของกัมพูชาที่ติดกับไทย มีกลุ่มอาคารที่ถูกทิ้งร้างซึ่งได้รับความเสียหายจากการระดมยิงในช่วงไมกี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากการปะทะด้วยอาวุธ
สถานที่แห่งนี้ที่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารไทย เคยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการฉ้อโกงที่อื้อฉาวของกัมพูชา ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ไทย
อาคารสูง 6 ชั้น ที่เปิดให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศเห็นในวันจันทร์ (2) ระหว่างการเดินทางที่จัดขึ้นโดยกองทัพไทย เต็มไปด้วยเอกสาร อุปกรณ์ และข้าวของส่วนตัว ที่น่าจะถูกทิ้งไว้ด้วยความรีบร้อน
“พวกเขามีการจัดการเป็นอย่างดี มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบที่ดี รวมทั้งมีลำดับขั้นตอนการทำงาน กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ มากมายในการฉ้อโกง” พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหาร กล่าว
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการฉ้อโกงเช่นนี้ในกัมพูชาและที่อื่นๆ ได้หลอกลวงผู้คนทั่วโลกให้สูญเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหลอกลวงผู้คนจากหลายประเทศให้ทำงานในสภาพที่เหมือนกับทาส
กองทัพไทยระบุว่าบริเวณดังกล่าวถูกปิดล้อมในช่วงการปะทะกันในเดือนธ.ค. เนื่องจากกองกำลังของกัมพูชาใช้เป็นฐานทหาร
การหยุดยิงที่บรรลุในเดือนธ.ค. ได้กำหนดให้ฝ่ายที่สู้รบลดความตึงเครียดและคงกำลังทหารไว้ในตำแหน่งที่ยึดครองก่อนข้อตกลง ซึ่งรวมถึงศูนย์ฉ้อโกงบนแผ่นดินกัมพูชาที่กองกำลังของไทยได้ยึดครองอยู่ในขณะนี้
ห้องหลายสิบห้องมีบูธไม้บุด้วยโฟมกันเสียง สคริปต์ที่เขียนไว้หลายภาษา รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ จอคอมพิวเตอร์ และช่องสำหรับฮาร์ดไดรฟ์
นอกจากนี้ ยังพบฉากจำลองสถานีตำรวจและเครื่องแบบเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากอย่างน้อย 7 ประเทศ ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และบราซิล และยังมีห้องหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสาขาธนาคารของเวียดนาม พร้อมเคาน์เตอร์บริการ ป้าย และพื้นที่นั่งรอ
ฉากเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของการหลอกลวง ที่สแกมเมอร์ใช้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจเพื่อหลอกลวงเหยื่อ วิธีการถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อใช้ข่มขู่ว่าจะจับกุมหรือดำเนินคดีทางกฎหมายหากเหยื่อไม่ทำตามคำสั่ง.