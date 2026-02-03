ญี่ปุ่นยอมรับสถานการณ์ปิดด่านกระทบห่วงโซ่อุปทาน วางแผนพลิกโฉมท่าเรือสีหนุวิลล์เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาคแก้ปัญหาการขนส่ง

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาและญี่ปุ่นได้วางแผนที่จะพลิกโฉมท่าเรือสีหนุวิลล์ ให้กลายเป็นศูนย์กลางท่าเรือและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค ตามคำร้องของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เมื่อ 2 ปีก่อน
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา อุเอโนะ อัตสึชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา และเป็ง โพธิ์เนีย รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชา ได้จัดการประชุมเป็นครั้งแรกของคณะกรรมการประสานงานร่วมของโครงการเพื่อการพัฒนาแผนแม่บทในการพลิกโฉมท่าเรือสีหนุวิลล์ โดยรายงานระบุว่าที่ประชุมได้เห็นชอบวาระสำคัญหลายประการ ที่รวมถึงการสรุปแนวคิดศูนย์กลางท่าเรือและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค การนำแผนปฏิบัติการ 24 เดือนมาใช้ การตั้งคณะทำงาน และการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม
อัตสึชิกล่าวว่าโครงการพัฒนาแผนแม่บทนี้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพแข็งแกร่งนาน 73 ปี ระหว่างกัมพูชาและญี่ปุ่น ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นร่วมกันของผู้นำรัฐบาลสองประเทศ
นักเศรษฐศาสตร์กัมพูชากล่าวว่าการเปลี่ยนท่าเรือสีหนุวิลล์ให้กลายเป็นศูนย์กลางท่าเรือและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค จะมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกในปัจจุบัน
“ด้วยการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจของกัมพูชา เช่น การค้าทางน้ำ ท่าเรือน้ำลึกที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อการค้าที่ดีขึ้นและอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น” นักเศรษฐศาสตร์ระบุ และเสริมว่าการพัฒนาด้วยความร่วมมือจากญี่ปุ่น จะนำมาซึ่งเทคโนโลยีการจัดการท่าเรือที่ดียิ่งขึ้น ที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงของประเทศกับตลาดในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ท่าเรือสีหนุวิลล์สามารถกลายเป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์สำหรับการค้า การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
แผนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กัมพูชาและไทยปิดด่านพรมแดน ซึ่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นยอมรับว่าสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทญึ่ปุ่น โดยเฉพาะบริษัทที่ลงทุนในกัมพูชา
อัตสึชิกล่าวว่าตั้งแต่เดือนมิ.ย. การปิดพรมแดนสร้างความท้าทายอย่างมากต่อบริษัทของญี่ปุ่น ทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น และบังคับให้พวกเขาต้องพึ่งพาเส้นทางอื่น รวมถึงทางเรือ ทางอากาศ หรือการขนส่งทางบกที่อ้อมไกลจากไทยผ่านลาวและเวียดนามไปยังกัมพูชา
แม้จะแสดงความหวังว่าด่านพรมแดนจะเปิดอีกครั้งในเร็ววัน แต่เขากล่าวว่าบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้จัดตั้งเส้นทางการขนส่งทางเลือกแล้ว ส่วนใหญ่เป็นทางทะเล เพื่อรักษาการดำเนินงานของตน
“ด้วยเหตุนี้ การนำเข้าที่ท่าเรือสีหนุวิลล์จึงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ในคราวเดียวกับที่ญี่ปุ่นได้ดำเนินการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถของท่าเรือสีหนุวิลล์” อัตสึชิ กล่าว
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้ร้องขอให้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกัมพูชา-ญี่ปุ่น และพัฒนาแผนแม่บทด้านโลจิสติกส์สำหรับท่าเรือสีหนุวิลล์ เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค.