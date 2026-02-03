ดิสเครดิตต่อ! NGO อเมริกันเปิดประเด็น "ชาวคริสต์" ตกเป็นเป้าสังหารจากกองทัพพม่า

MGR Online - NGO ในอเมริกาเผยแพร่บทวิจัยชิ้นใหม่ ชูประเด็นให้ความไม่สงบในเมียนมาเป็นความขัดแย้งทางศาสนา โดยเฉพาะชาวคริสต์ที่ตกเป็นเป้าสังหารหรือทำร้ายโดยกองทัพพม่า
สำนักข่าว DVB และ Mizzima รายงานว่า The Burma Research Institute(BRI) ได้เผยแพร่บทวิจัยชิ้นล่าสุดซึ่งขยายพรมแดนความไม่สงบภายในเมียนมาให้กลายเป็นความขัดแย้งทางศาสนา โดยชูประเด็นที่ชาวคริสต์ได้ตกเป็นเป้าหมายในการกระทำรุนแรงโดยกองทัพพม่า
รายงานซึ่งมีความยาว 60 หน้า ชิ้นนี้ถูกเผยแพร่ในวันที่ 29 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา หรือเพียง 2 วัน ก่อนถึงวันครบรอบ 5 ปี ของการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่นำโดย พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน มุ่งไปที่การทำร้ายและประหัตประหารชาวคริสต์ในพื้นที่รัฐชิน รัฐคะฉิ่น รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ยง และภาคสะกาย โดยกองทัพพม่าได้ทิ้งระเบิดทำลาย หรือลอบวางเพลิงโบสถ์คริสต์ มีการจับกุมและข่มขู่บาทหลวงหรือนักบวชคริสต์ รวมถึงการสังหารผู้นำชุมชนชาวคริสต์
มีการรวบรวมสถิติความรุนแรงที่กองทัพพม่ากระทำต่อชาวคริสต์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เช่น
- มีโบสถ์และอาคารศาสนสถานของชาวคริสต์ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายไปถึง 343 แห่ง
- มีชาวคริสต์ถูกฆ่าตาย 149 คน และมีอีก 218 คน ถูกจับกุม
- การโจมตีที่กองทัพพม่าทำต่อชาวคริสต์ หรือศาสนสถานของชาวคริสต์ มักเกิดขึ้นในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันคริสต์มาส วัน Palm Sunday เทศกาลอีสเตอร์ฯลฯ
The Burma Research Institute เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเอลลิคอตต์ รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา เป้าหมายขององค์กรนี้ คือการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ป้องกันและช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมา โดยเฉพาะชุมชนของคนชาติพันธุ์ชินในสหรัฐอเมริกา
CEO ของ The Burma Research Institute คือ Zo Tum Hmong นักเคลื่อนไหวชาวชินที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยเขายังมีตำแหน่งเป็นประธานสมาคมชาวชินในรัฐแมรี่แลนด์อีกด้วย