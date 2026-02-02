กัมพูชาย้ำไม่มีแผนทำสงคราม ต้องการพรมแดนสงบสุข ยันให้ความสำคัญกับผู้พลัดถิ่นควบคู่กับการปกป้องอธิปไตย

MGR ออนไลน์ - โฆษกรัฐบาลกัมพูชาแถลงว่ารัฐบาลกัมพูชายังคงให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้พลัดถิ่นควบคู่ไปกับการปกป้องอธิปไตยของชาติผ่านวิธีการทางการทูต
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชา-ไทยในวันจันทร์ (2) โดยกล่าวถึงการเยี่ยมผู้พลัดถิ่นของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ยังศูนย์พักพิง 3 แห่งในจ.พระวิหาร ที่มีครอบครัวผู้พลัดถิ่นอาศัยอยู่รวม 2,596 ครอบครัว
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้กล่าวต่อครอบครัวผู้พลัดถิ่นว่า กัมพูชาไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงคราม และมุ่งมั่นที่จะรักษาพรมแดนอย่างสงบสุข โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการหยุดยิงถาวรเพื่อให้ชุมชนชายแดนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้ความหวาดกลัว เขาระบุว่าความขัดแย้งในระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 24-28 ก.ค. จบลงโดยที่รัฐบาลไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเกิดการสู้รบขึ้นอีก และความขัดแย้งครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7-21 ธ.ค. รัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ได้คาดการณ์ไว้เช่นกัน สิ่งที่กัมพูชาต้องการคือพรมแดนที่สงบสุข
ฮุน มาเนต ได้เน้นย้ำว่าความสำคัญสูงสุด 2 ประการของรัฐบาลคือ การปกป้องดินแดนของประเทศและการรับรองความปลอดภัยของประชาชน เขากล่าวว่าความพยายามเหล่านั้นกำลังดำเนินอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของผู้นำประเทศและหน่วยงานทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานท้องถิ่น ในการระดมกลไกทั้งหมดเพื่อให้การปกป้องคุ้มครอง ดูแลความปลอดภัย และฟื้นฟูพลเมืองที่ได้รับผลกระทบ
ผู้นำกัมพูชาได้กล่าวถึงมาตรการสำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วยการอำนวยความสะดวกให้ผู้พลัดถิ่นเดินทางกลับอย่างปลอดภัยด้วยการกำจัดทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด การเสริมที่พักพิงชั่วคราวให้แข็งแรงหรือย้ายที่หากจำเป็นสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับได้ และการประเมินและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่เสียหายอย่างรวดเร็วโดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศและจากพันธมิตรด้านการพัฒนา
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาอ้างข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยระบุว่ามีผู้พลัดถิ่นเดินทางกลับบ้านแล้วกว่า 83% หรือประมาณ 550,000 คน จากจำนวนผู้พลัดถิ่นทั้งหมด 640,000 คน และยังมีผู้พลัดถิ่นที่ยังอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวอีก 109,044 คน
เพ็ญ โบนา ยืนยันอีกครั้งว่า กัมพูชายึดมั่นในจุดยืนที่แน่วแน่ในการปกป้องพรมแดนระหว่างประเทศกัมพูชา-ไทย ที่สืบทอดมาจากคณะกรรมาธิการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนและสยาม โดยเคารพอย่างเต็มที่ต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม อนุสัญญาและสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม แผนที่ และบันทึกการประชุมของคณะกรรมการปักปันเขตแดนอินโดจีน-สยาม ตลอดจนข้อตกลงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สองฝ่ายเห็นพ้องกัน
เขาย้ำว่ากัมพูชาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อการเปลี่ยนแปลงพรมแดนใดๆ ที่เกิดจากการใช้กำลัง.