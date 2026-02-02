กัมพูชาคุยรายได้ท่องเที่ยวเพิ่ม แม้ยอดนนท.ลด เวียดนามครองอันดับ 1 เยือนมากสุด ส่วนไทยลดฮวบ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาเปิดเผยว่าในปี 2568 กัมพูชาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม 1.2 ล้านคน ลดลง 8.8% จากปีก่อนหน้า แต่เวียดนามยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา
ในปีที่ผ่านมา กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 5.5 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่อันดับ 2 ที่จำนวน 1.2 ล้านคน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวน 1 ล้านคน ลดลงมากถึง 52% สหรัฐฯ 200,000 คน ลดลง 3.6% และเกาหลีใต้ 15,000 คน ลดลง 20.6%
กระทรวงการท่องเที่ยวอ้างว่า การท่องเที่ยวของกัมพูชาแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 โดยได้รับการสนับสนุนจากการกระจายจุดหมายปลายทาง การเชื่อมต่อเที่ยวบินตรงใหม่ และการเปิดสนามบินนานาชาติ แต่การเติบโตชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งอ้างถึงเหตุการณ์การปะทะด้วยอาวุธ 2 รอบกับไทย และอาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์ในภูมิภาค ที่ส่งผลใหการขยายตัวโดยรวมลดลงเหลือ 5.1% เมื่อเทียบกับมากกว่า 13% ในปี 2567
ประธานสมาคมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก (PATA) ประจำกัมพูชา กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวของประเทศเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในปี 2568 เนื่องจากความท้าทายหลังการระบาดของโรค ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงทางออนไลน์ และความตึงเครียดบริเวณชายแดน
“ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก โลกมาถึงจุดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ” ประธาน PATA ประจำกัมพูชา กล่าว
รายงานระบุว่า กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5,569,752 คน ในปี 2568 ลดลง 16.9% จาก 6.7 ล้านคนในปี 2567 ซึ่งแม้ตัวเลขจะลดลง แต่ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาระบุว่ารายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 3% เป็นประมาณ 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.