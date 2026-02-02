จีนประหารสมาชิกระดับสูงของแก๊งสแกมเมอร์ในพม่าเพิ่มอีก 4 คน

เอเอฟพี - ศาลจีนประกาศวันนี้ (2) ว่าได้ประหารชีวิตสมาชิกระดับสูงของแก๊งสแกมเมอร์ในพม่าเพิ่มอีก 4 คน ที่นับเป็นการประกาศการประหารชีวิตครั้งที่ 2 ในรอบไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ขณะที่ปักกิ่งเพิ่มการปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมข้ามชาติ
ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่บรรดาสแกมเมอร์ล่อลวงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ตกอยู่ในความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ได้ขยายตัวไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งในกัมพูชา และพื้นที่ชายแดนของพม่า
กลุ่มอาชญากรที่อยู่เบื้อหลังศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ แรกเริ่มมุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาจีนเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้ขยายปฏิบัติการไปเป็นหลายภาษาเพื่อขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อทั่วโลก
พวกเขามักใช้แรงงานต่างชาติหลายพันคน ที่บางส่วนทำด้วยความสมัครใจและบางส่วนถูกค้ามนุษย์ให้กระทำการหลอกลวง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปักกิ่งได้เพิ่มความร่วมมือกับรัฐบาลในภูมิภาค และผู้คนหลายพันคนถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อขึ้นศาล
การประกาศล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากศาลในเมืองเหวินโจว ทางตะวันออกของจีน กล่าวว่าได้ประกาศชีวิตผู้ต้องหา 11 คน ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมร่วมกับกลุ่มอาชญากรตระกูลหมิง
ศาลประชาชนกลางในเมืองเซินเจิ้นระบุในคำแถลงว่า ผู้ต้องหา 4 คนล่าสุดที่ถูกประหารชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับ “กลุ่มอาชญากรตระกูลไป๋” ซึ่งความผิดของพวกเขายังรวมถึงการฉ้อโกง การฆาตกรรมโดยเจตนา การทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การลักพาตัว การกรรโชกทรัพย์ และการบังคับประเวณี เป็นต้น
คำแถลงระบุว่า ผู้ต้องหารายหนึ่งในนั้นยังสมรู้ร่วมคิดในการขายและผลิตยาไอซ์ประมาณ 11 ตัน
ศาลระบุว่าคนกลุ่มนี้ได้ดำเนินการฉ้อโกงในเขตโกก้าง ทางตอนเหนือของพม่า ที่การกระทำของพวกเขานำไปสู่การเสียชีวิตของพลเมืองจีน 6 คน และได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
ทั้ง 4 คน ถูกตัดสินประหารชีวิตตั้งแต่เดือนพ.ย. ส่วนบุคคลที่ 5 ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มและถูกตัดสินประหารชีวิตเช่นกันนั้น ได้เสียชีวิตจากความเจ็บป่วยหลังจากมีคำตัดสินในเดือนพ.ย. ศาลระบุ.