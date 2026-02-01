“ฮุน มาเนต” โร่แจงรัฐบาลจัดหาที่พักชั่วคราวให้ผู้พลัดถิ่นจากชายแดนไม่ใช่การสละอธิปไตย

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา กล่าวย้ำว่าการตัดสินใจของประเทศในการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวสำหรับพลเรือนที่พลัดถิ่นจากพื้นที่ชายแดน ไม่ถือว่าเป็นการยินยอมอ่อนข้อในเรื่องบูรณภาพดินแดนแต่อย่างใด และผู้นำกัมพูชายังย้ำว่าประเทศจะยังคงยืนยันอธิปไตยของตนต่อไปผ่านกลไกทางการทูต กฎหมาย และทางเทคนิคที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ในระหว่างการเยือนสถานที่พักพิงสำหรับครอบครัวผู้พลัดถิ่นในอ.ตะแบงเมียนเจย จ.พระวิหาร ฮุน มาเนต กล่าวว่าการอพยพและการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับพลเรือนจากพื้นที่ที่เรียกว่าเขตสีแดง หรือพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบด้วยกองกำลังทหารของไทย เป็นความจำเป็นด้านมนุษยธรรม ไม่ใช่การประนีประนอมทางการเมืองหรือดินแดน
“เรายังคงยืนยันในบูรณภาพดินแดนของเราต่อไป เราไม่ได้ละทิ้งและจะไม่ละทิ้งสิทธิของเราในการปกป้องอธิปไตยของกัมพูชาในทุกที่” ฮุน มาเนต กล่าว
เขายืนยันอย่างหนักแน่นปฏิเสธข้อเสนอเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนดินแดนเพื่อการหยุดยิง โดยย้ำว่ากัมพูชาจะไม่ยอมรับการยุติการสู้รบแลกเปลี่ยนกับดินแดน และกล่าวว่าการกำหนดเขตแดน การจัดการ และการแก้ไขข้อพิพาท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
“ไม่มีการหยุดยิงเพื่อแลกกับดินแดน สิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัด การจัดการ และการแก้ไขปัญหาชายแดนต้องดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ” ผู้นำเขมรย้ำ
ฮุน มาเนต ยอมรับว่าแนวทางการทูตและกฎหมายในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนช้ากว่าการใช้กำลัง แต่แย้งว่าแนวทางเหล่านั้นจะนำมาซึ่งเสถียรภาพที่ยั่งยืน และสันติภาพร่วมกัน โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอย่างรุนแรง
ผู้นำเขมรกล่าวว่าที่พักพิงชั่วคราวจัดเตรียมขึ้นเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และสภาพความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของพลเรือนผู้พลัดถิ่น ขณะเฝ้ารอการกลับบ้านอย่างปลอดภัย
“ในด้านหนึ่ง เรายังคงปกป้องอธิปไตยและดินแดนอันชอบธรรมของเราผ่านกลไกทางเทคนิค การทูต และกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการสู้รบ ส่วนอีกด้านหนึ่ง เราต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนของเรา นี่คือเรื่องของความรับผิดชอบและทำให้แน่ใจว่าประชาชนของเราไม่ถูกทอดทิ้ง” ฮุน มาเนต กล่าวชี้แจง
เขายังเรียกร้องให้ชาวกัมพูชารักษาความเป็นเอกภาพของชาติในช่วงเวลาที่เขาอธิบายว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดและยากลำบากสำหรับทั้งประเทศ เนื่องจากประชาชนจำนวนมากมีความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อประเทศ
นายกรัฐมนตรียังแสดงความของคุณต่อชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับความสามัคคีในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของความตึงเครียด โดยกล่าวว่าการสนับสนุนจากประชาชนได้เสริมสร้างกำลังใจของกองทัพ ตำรวจ และครอบครัวของทหารที่ประจำการอยู่ในแนวหน้า.