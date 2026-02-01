รัฐบาลทหารพม่าเรียกตัวข้าราชการกลับเข้าทำงานหลังผละงานประท้วงรัฐประหาร รับปากถอนชื่อจากบัญชีดำ

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าได้เรียกร้องให้ข้าราชการที่ออกจากงานเพื่อประท้วงการรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อนกลับเข้าทำงาน โดยให้คำมั่นว่าจะลบชื่อออกจากบัญชีดำ
หลังจากกองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 พนักงานรัฐหลายหมื่นคนรวมถึงแพทย์และเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ลาออกจากตำแหน่งในขบวนการอารยะขัดขืนต่อต้านการรัฐบาลทหาร
บางคนได้งานในภาคเอกชน ขณะที่บางคนเข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธที่เรียกร้องประชาธิปไตยที่ต่อต้านกองทัพในสงครามกลางเมืองที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นคนจากทุกฝ่าย
สัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลทหารได้จัดการเลือกตั้งที่กินเวลานานหนึ่งเดือน ซึ่งพวกเขาอ้างว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่การปกครองโดยพลเรือน
แต่พรรคที่สนับสนุนกองทัพได้รับชัยชนะอย่างขาดลอยในการเลือกตั้งที่องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยกล่าวว่าเต็มไปด้วยพันธมิตรของกองทัพเพื่อยืดเวลาการกุมอำนาจของตน
สภาความมั่นคงและการป้องกันประเทศของรัฐบาลทหารกล่าวว่า ข้าราชการที่ออกจากงานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลต่างๆ ตั้งแต่เดือนก.พ. 2564 ควรรายงานตัวและติดต่อกับสำนักงานของหน่วยงานเดิมของตน
“หลังจากการตรวจสอบแล้ว พนักงานที่พบว่าไม่ได้กระทำความผิดใดๆ รวมถึงผู้ที่กระทำความผิดแต่ได้รับโทษไปแล้วและชื่อยังคงปรากฎอยู่ในบัญชีดำ จะถูกลบออกจากบัญชีดำ” สภาความมั่นคงฯ ระบุในคำแถลงที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา
พนักงานรัฐที่ขาดงานจะถูกขึ้นบัญชีดำ ซึ่งทำให้บางคนยังคงหลบซ่อนตัว
หลังจากการรัฐประหาร ที่กองทัพได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี เจ้าหน้าที่รัฐหลายหมื่นคนได้เข้าร่วมขบวนการอารยะขัดขืนเพื่อประท้วง
รัฐบาลทหารตอบโต้ด้วยการปราบปรามผู้ประท้วง โดยอาศัยข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสและบุกจับกุมผู้ผละงานประท้วงเหล่านั้น
ปัจจุบัน มีผู้คนมากกว่า 22,000 คนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำของรัฐบาลทหาร ตามการระบุของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง
ซูจียังคงถูกคุมขังและพรรคที่ได้รับความนิยมอย่างมากของเธอถูกยุบไปแล้ว
การเลือกตั้งแบบแบ่งระยะของรัฐบาลทหารสิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ก่อน โดย 1 ใน 5 ของเมืองทั้งหมดของประเทศไม่มีการจัดการเลือกตั้งเนื่องจากการสู้รบ ที่ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทัพ และพรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งในสภามากถึง 90% ในการเลือกตั้งครั้งก่อน ก็ไม่ปรากฎชื่อในบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ ตามการรายงานของเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้ง.