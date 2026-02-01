พม่าประกาศหยุดพิเศษช่วง"ตรุษจีน" ให้คนได้เที่ยวยาว 4 วัน

MGR Online - รัฐบาลเมียนมาประกาศให้วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อให้ผู้คนได้เที่ยวยาวต่อเนื่อง 4 วัน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
วันที่ 29 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศให้มีวันหยุดพิเศษประจำปีนี้เพิ่มอีก 1 วัน ได้แก่วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
รัฐบาลเมียนมาให้เหตุผลว่า เนื่องจากวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นวันตรุษจีน ที่รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างเป็นทางการ หน่วยงานรัฐ บริษัทห้างร้าน ต่างหยุดทำงานหรือปิดให้บริการ ซึ่งเมื่อรวมกับวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 กุมภาพันธ์ ที่เป็นวันหยุดปกติอยู่แล้ว หากให้หน่วยงานทุกแห่งเปิดทำงานในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์อีก 1 วัน จะทำให้วันหยุดไม่ต่อเนื่อง
ดังนั้น จึงประกาศให้วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อให้หน่วยงานรัฐ บริษัทห้างร้านต่างๆ สามารถปิดหรือหยุดให้บริการได้ติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์
พร้อมกันนี้ ก็ได้ประกาศให้หน่วยงานรัฐ บริษัทห้างร้านทุกแห่ง เปิดทำงานในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เพื่อชดเชยกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศให้วันตรุษจีนของทุกปี เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างเป็นทางการที่ต้องบรรจุไว้ในปฏิทิน เช่นเดียวกับวันชาติ วันสำคัญทางพุทธศาสนา หรือวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่เมียนมามีต่อจีน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันตรุษจีนประจำปี 2568 คือในพุธที่ 29 มกราคมเป็นต้นไป