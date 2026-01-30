พรรค USDP พันธมิตรกองทัพพม่าชนะเลือกตั้งถล่มทลาย ได้ที่นั่งในสภาเกินกว่า 80%

เอเอฟพี - พรรคการเมืองที่สนับสนุนกองทัพของพม่าคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยรัฐบาลทหาร ตามผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่ยืนยันว่าพวกเขาได้ที่นั่งในสภามากถึง 4 ใน 5 จากที่นั่งทั้งหมดในการเลือกตั้งที่มีข้อจำกัดสูง
รัฐบาลทหารยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อน แต่ได้ให้คำมั่นว่าการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเป็นระยะๆ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชน
แต่ในขณะเดียวกันอองซานซูจียังคงถูกควบคุมตัวโดยกองทัพและพรรคของเธอที่ได้รับความนิยมสูงถูกยุบไปแล้ว ส่วนองค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยกล่าวว่าบัตรเลือกตั้งเต็มไปด้วยพันธมิตรของกองทัพ
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่สนับสนุนกองทัพ ได้ที่นั่ง 339 ที่นั่งจากทั้งหมด 420 ที่นั่งใน 2 สภาที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 80% ตามผลการนับคะแนนของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เอเอฟพีได้รวบรวม
การลงคะแนนเสียงถูกยกเลิกในเขตเลือกตั้งหลายสิบแห่ง ท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่เกิดจากการรัฐประหารในปี 2564 และภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นในช่วงการปกครองของทหารครั้งก่อน ที่นั่ง 1 ใน 4 ของแต่ละสภาถูกสงวนไว้ให้กับสมาชิกของกองทัพโดยไม่ต้องเลือกตั้ง
ชัยชนะอย่างท่วมท้นนี้ ทำให้พรรค USDP มีเสียงข้างมากและมีสิทธิเลือกประธานาธิบดีฝ่ายเดียวเมื่อรัฐสภาเปิดประชุมในเดือนมี.ค. บทบาทที่พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะเข้ารับตำแหน่ง
นักวิเคราะห์หลายคนระบุว่าพรรค USDP ที่สมาชิกพรรคเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูง เป็นตัวแทนพลเรือนของกองทัพ ที่จัดฉากการเลือกตั้งเพื่อให้การปกครองของตนมีความชอบธรรมแบบพลเรือน
“กองทัพกำลังพยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการปกครองด้วยความรุนแรงหลังจากบังคับให้ประชาชชนไปลงคะแนนเสียง สิ่งนี้ห่างไกลจากการปกครองโดยพลเรือนอย่างมาก” โวลเคอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติ กล่าว
ในขณะที่กองทัพยกย่องการเลือกตั้งว่าเป็นโอกาสแห่งการปรองดอง แต่กลุ่มติดอาวุธมองว่าการเลือกตั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้งกล่าวว่าไม่น่าจะหยุดยั้งสงครามกลางเมืองได้
หนึ่งใน 5 ของเมืองทั้งหมดในพม่าไม่มีการจัดการเลือกตั้งเนื่องจากการสู้รบ และกองทัพได้ทำการโจมตีอย่างหนักก่อนการเลือกตั้ง รวมถึงการโจมตีที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่าอาจเป็นอาชญากรรมสงคราม
ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหาร การเห็นต่างถูกปราบปรามด้วยกฎหมายใหม่ที่ลงโทษการประท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งด้วยโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี
พรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งในสภาถึง 90% ในปี 2563 ไม่ปรากฎชื่อในบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ และผู้คนมากกว่า 22,000 คนถูกคุมขังในเรือนจำของรัฐบาลทหาร ตามการระบุของของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง.