UN เผยมีชาวพม่าเสียชีวิตอย่างน้อย 170 รายจากการโจมตีทางอากาศในช่วงเลือกตั้ง

เอเอฟพี - สหประชาชาติกล่าวในวันศุกร์ (30) ว่ามีพลเรือนอย่างน้อย 170 คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของทหารมากกว่า 400 ครั้งในพม่าในช่วงเวลาเกือบ 2 เดือนของการเลือกตั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
สำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวว่า “แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ” ได้ตรวจสอบแล้วว่า มีพลเรือนอย่างน้อย 170 คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศทางทหารประมาณ 408 ครั้ง ที่รายงานโดยแหล่งข่าวเปิดเผยในช่วงการลงคะแนนเสียง ระหว่างเดือนธ.ค. 2568 ถึงเดือนม.ค. 2569
เจมส์ โรดเฮเวอร์ หัวหน้าทีมพม่าของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเตือนว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการตรวจสอบครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่เดือนธ.ค. จนถึงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 รอบเกือบเสร็จสมบูรณ์
แต่เขาเตือนว่า “เนื่องจากการสื่อสารถูกตัดขาด และเนื่องจากความกลัวของบุคคลในบางพื้นที่ที่จะพูดคุยกับเรา ทำให้บางครั้งต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าจะได้ข้อมูล”
ความคิดเห็นของโรดเฮเวอร์เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจทั่วโลกต่อการเลือกตั้งของพม่าที่องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยมองว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการปกครองของทหาร หลังจากการรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อนที่โค่นล้มอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยม
โวลเคอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเตือนว่า ความสิ้นหวังอย่างลึกซึ้งและแพร่กระจายเป็นวงกว้างที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวพม่า นับตั้งแต่รัฐประหารปี 2564 ทวีความรุนแรงขึ้นจากการเลือกตั้งที่กองทัพจัดขึ้นเมื่อไม่นานนี้
เขาชี้ให้เห็นว่าหลายคนเลือกที่จะไปลงคะแนนเสียงหรือไม่ไปลงคะแนนเสียงจากความกลัว ซึ่งขัดแย้งกับสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมืองที่ได้รับการรับประกันในระดับสากล และส่งผลกระทบต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน
“ความขัดแย้งและความไม่มั่นคงยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดในหลายพื้นที่ของประเทศ ผู้สมัครฝ่ายค้านและกลุ่มชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์บางกลุ่มถูกกีดกัน” โวลเคอร์ เติร์ก กล่าว
สำนักงานของเขาระบุว่าการเลือกตั้งจัดขึ้นเพียง 263 เมืองจากทั้งหมด 330 เมือง และจัดขึ้นเฉพาะเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ และจัดขึ้นอย่างจำกัดในพื้นที่ขัดแย้ง
“ด้วยเหตุนี้ประชากรจำนวนมากโดยเฉพาะผู้พลัดถิ่นและชนกลุ่มน้อยเช่นโรฮิงญาจึงถูกกีดกัน” สำนักงานระบุ
โวลเคอร์ เติร์ก ประณามว่าการปกครองของทหารเป็นเวลา 5 ปีในพม่านั้นมีลักษณะของการปราบปรามการเห็นต่างทางการเมือง การจับกุมโดยพลการ การเกณฑ์ทหารโดยพลการ การสอดแนมอย่างกว้างขวาง และการจำกัดพื้นที่พลเมือง.