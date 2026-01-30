ฮุนเซนย้ำทูตเกาหลีใต้กัมพูชาไม่ใช่ที่หลบภัยของอาชญากรไซเบอร์

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาได้กล่าวเน้นย้ำว่ากัมพูชาไม่ใช่ที่หลบภัยของอาชญากรไซเบอร์ แต่เป็นสถานที่ที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ฮุนเซนได้กล่าวข้อความนี้ขณะรับการเข้าเยี่ยมคารวะจากเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำกัมพูชาคนใหม่ คิม ชาง-ยอง ณ อาคารวุฒิสภาในกรุงพนมเปญ ตามการเปิดเผยของเจีย ธิริธ โฆษกวุฒิสภา
ประธานวุฒิสภากัมพูชายังกล่าวว่า การปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องของกัมพูชาส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศจะไม่ยอมรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ระหว่างการพบหารือ ฮุนเซนยังกล่าวชื่นชมความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะทำงานร่วมของกัมพูชาและเกาหลีใต้ในการต่อสู้กับการหลอกลวงออนไลน์ เขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเหตุการฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาถูกจับกุมในไทยในภายหลัง โดยเขาตั้งคำถามว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นในกัมพูชาได้อย่างไรในขณะที่ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในประเทศเพื่อนบ้าน และเรียกร้องให้มีการแบ่งปันข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขาย้ำว่าความโปร่งใสและความร่วมมือข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจคดีและเพื่อเสริมสร้างความพยายามในระดับภูมิภาคในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์
ฮุนเซนเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกัมพูชา เกาหลีใต้ และไทย โดยกล่าวว่าอาชญากรรมไซเบอร์ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่ต้องการการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศ
ด้านเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ได้ขอบคุณกัมพูชาสำหรับความร่วมมืออย่างแข็งขันและเน้นย้ำถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้ในเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา เขากล่าวว่าเกาหลีใต้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามของกัมพูชาในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ และให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือไตรภาคีและระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์และส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค.