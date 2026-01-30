ตำรวจเวียดนามยึดผลิตภัณฑ์กาแฟปลอมผลิตจากถั่วเหลืองกว่า 4 ตัน

รอยเตอร์ - กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามเผยว่าตำรวจได้เริ่มดำเนินการสอบสวนทางอาญากับโกดังแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าผลิตกาแฟปลอมจากถั่วเหลือง หลังจากบุกตรวจค้นโกดังเมื่อต้นสัปดาห์นี้
คำแถลงของกระทรวงฯ ระบุว่าตำรวจยึดผลิตภัณฑ์กาแฟปลอมได้ 4.1 ตัน และวัตถุดิบอีก 3 ตันระหว่างการบุกตรวจค้นที่เกิดขึ้นในจ.เลิมด่ง ทางภาคกลางของประเทศ
เวียดนามเป็นผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้ารายใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีรสชาติขมและเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับกาแฟสำเร็จรูป โดยพื้นที่ในเขตที่ราบสูงตอนกลางเป็นแหล่งปลูกกาแฟสำคัญของประเทศ
เลือง เวียด เกียม เจ้าของโกดังได้ยอมรับกับตำรวจว่าบริษัทของเขานำถั่วเหลืองและสารปรุงแต่งรสมาผสมกับเมล็ดกาแฟเพื่อผลิตกาแฟบดสำหรับตลาดในประเทศ คำแถลงระบุ
ตำรวจกล่าวว่าการบุกตรวจค้นโกดังครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากการตรวจค้นรถบรรทุกที่บรรทุกกาแฟบด 1,056 ถุง น้ำหนัก 528 กิโลกรัม โดยไม่มีเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติม
“ผลิตภัณฑ์กาแฟปลอมไม่ใช่เรื่องแปลก มันผลิตจากถั่วเหลืองหรือข้าวโพด หรือแม้กระทั่งจากทั้งสองอย่าง ถั่วเหลืองและข้าวโพดสามารถกินได้และราคาถูกกว่าเมล็ดกาแฟจริงๆ มาก แต่ใครจะรู้ว่าการดื่มผลิตภัณฑ์กาแฟปลอมเหล่านี้จะปลอดภัยต่อสุขภาพหรือไม่” เหวียน กวาง เถาะ ผู้ค้ากาแฟที่อยู่ในจ.ดั๊กลัก กล่าว
เกษตรกรในที่ราบสูงตอนกลางขายเมล็ดกาแฟในราคา 3.86 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม (ประมาณ 121 บาท) ซึ่งสูงกว่าราคาถั่วเหลืองประมาณ 3 เท่า
ในปี 2561 ตำรวจในเขตที่ราบสูงตอนกลางได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 5 คนที่ใช้สารเคมีจากแบตเตอรี่ในการย้อมสีเมล็ดกาแฟเหลือทิ้ง แล้วนำไปขายเป็นพริกไทยดำ
ข้อมูลศุลกากรของรัฐบาลระบุว่า เวียดนามส่งออกกาแฟ 1.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว โดยปริมาณเพิ่มขึ่้น 18.3% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 58.8%.