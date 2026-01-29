รมต.ฟิลิปปินส์ย้ำอาเซียนไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารพม่า

เอพี - รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์เผยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่เพิ่งจัดขึ้นในพม่า ที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในปี 2564
การที่อาเซียนไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในพม่า ซึ่งพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากทหารอ้างว่าได้ชัยชนะ จะถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามของผู้ปกครองทหารของพม่าในการได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
กลุ่มภูมิภาคที่มีสมาชิก 11 ประเทศรวมทั้งพม่า ปฏิเสธที่จะยอมรับรัฐบาลที่ปกครองโดยทหารนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในปี 2564 การยึดอำนาจดังกล่าวทำให้ประเทศยากจนแห่งนี้ตกอยู่ในสงครามกลางเมืองรุนแรง
ในการแถลงข่าว เมื่อถูกถามว่าอาเซียนไม่ยอมรับการเลือกตั้งในพม่าใช่หรือไม่ เทเรซา ลาซาโร รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวว่า “ใช่ จนถึงขณะนี้” และเสริมว่าอาเซียนไม่ได้ให้การรับรองการเลือกตั้งทั้ง 3 รอบที่จัดขึ้น
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีของฟิลิปปินส์ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าท่าทีของกลุ่มจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ซึ่งเธอให้สัมภาษณ์หลังจากเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกของอาเซียนในปีนี้ที่เมืองเซบู โดยวิกฤตพม่าเป็นหนึ่งในวาระสำคัญ
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพพม่า อ้างว่าพรรคชนะการเลือกตั้ง โดยชัยชนะของพรรคที่นำโดยอดีตนายพลเป็นไปตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง หลังจากที่การเลือกตั้งไม่รวมพรรคฝ่ายค้านหลัก และการเห็นต่างถูกจำกัดอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ หนึ่งใน 4 ของที่นั่งในรัฐสภาถูกสงวนไว้ให้กับกองทัพโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการรับประกันการควบคุมของกองทัพและพรรคที่เป็นพันธมิตรกับทหาร
นักวิจารณ์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เสรีและไม่ยุติธรรม แต่เป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองหลังจากยึดอำนาจของกองทัพ
ทั้งนี้ นอกจากวิกฤตพม่าและการสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาก่อนที่ทั้งสองประเทศจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เมื่อปีก่อน รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มยังตกลงที่จะจัดการประชุมรายเดือนกับจีนในความพยายามที่จะสรุปการเจรจาในปีนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “หลักปฏิบัติ” ในการจัดการข้อพิพาทดินแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมานานในทะเลจีนใต้ ลาซาโรระบุ
จีนอ้างสิทธิอย่างกว้างขวางในน่านน้ำดังกล่าว ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญของโลก และทับซ้อนกับการอ้างสิทธิของสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และบรูไน
ลาซาโรกล่าวเปิดการประชุมโดยเรียกร้องให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคยึดมั่นในความยับยั้งชั่งใจและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากพฤติกรรมรุกรานทั่วเอเชียและการกระทำฝ่ายเดียวในที่อื่นๆ ของโลกที่คุกคามระเบียบโลก
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์การโจมตีลับๆ ของสหรัฐฯ ที่ส่งผลให้ผู้นำเวเนซุเอลาถูกจับกุมตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่วนท่าทีก้าวร้าวที่เพิ่มมากขึ้นของจีนต่อไต้หวัน และในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทก็สร้างความกังวลให้กับภูมิภาคนี้มานานหลายปี
การวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐฯ และจีน ที่เป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศรายใหญ่ที่สุดของประเทศในอาเซียน เป็นเรื่องที่ยากลำบากและต้องใช้ความระมัดระวังทางการทูตอย่างมาก
“ทั่วทั้งภูมิภาคของเรา เรายังคงเห็นความตึงเครียดในทะเล ความขัดแย้งภายในที่ยืดเยื้อ และปัญหาชายแดนและมนุษยธรรมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข” ลาซาโร กล่าวในสุนทรพจน์เปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน
“ในขณะเดียวกัน พัฒนาการนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการกระทำฝ่ายเดียวที่มีผลกระทบข้ามภูมิภาค ยังคงส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและกัดเซาะสถาบันพหุภาคีและระเบียบระหว่างประเทศที่ยึดหลักกฎเกณฑ์” ลาซาโร กล่าว.