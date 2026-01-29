xs
จีนลงดาบประหารชีวิตผู้ต้องหา 11 รายโยงแก๊งสแกมเมอร์ในพม่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เอเอฟพี - สื่อของรัฐรายงานในวันพฤหัสฯ (29) ว่าจีนได้ประหารชีวิตผู้ต้องหา 11 คนที่เชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรในพม่า รวมถึงสมาชิกหลักของปฏิบัติการหลอกลวงทางโทรคมนาคม ในขณะที่ปักกิ่งเพิ่มความเข้มงวดในการตอบสนองต่ออุตสาหกรรมข้ามชาติที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางนี้

ศูนย์ฉ้อโกงที่เหล่าสแกมเมอร์ล่อลวงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเฟื่องฟูไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงพื้นที่ชายแดนของพม่า

ในเบื้องต้นแก๊งหลอกลวงเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาจีนเป็นหลัก แต่ต่อมาได้ขยายไปหลายภาษาเพื่อขโมยเงินจากเหยื่อทั่วโลก

ผู้ที่กระทำการหลอกลวงบางครั้งเป็นมิจฉาชีพที่เต็มใจ ส่วนบางคนเป็นชาวต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำงาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปักกิ่งได้เพิ่มความร่วมมือกับรัฐบาลในภูมิภาคเพื่อปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์เหล่านี้ และมีผู้คนหลายพันคนถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเผชิญกับการพิจารณาคดีในระบบยุติธรรมของจีน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผู้ต้องหา 11 คน ที่ถูกประหารชีวิตในวันพฤหัสฯ นี้ ถูกศาลในเมืองเหวินโจว ทางตะวันออกของจีนพิพากษาตัดสินประหารชีวิตเมื่อเดือนก.ย.

ซินหัวระบุว่า ความผิดของผู้ที่ถูกประหารประกอบด้วย การฆาตกรรมโดยเจตนา การทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การฉ้อโกง และการตั้งกาสิโน

รายงานระบุว่า ศาลประชาชนสูงสุดในกรุงปักกิ่ง ได้อนุมัติคำพิพากษาประหารชีวิต หลังพบว่าหลักฐานที่แสดงถึงความผิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 มีความชัดเจนและเพียงพอ

ในบรรดาผู้ที่ถูกประหารยังมีสมาชิกของกลุ่มอาชญากรตระกูลหมิง ซึ่งกิจกรรมของพวกเขาเป็นสาเหตุให้พลเมืองจีนเสียชีวิต 14 คน และได้รับบาดเจ็บอีกหลายคน

“ญาติใกล้ชิดของอาชญากรได้รับอนุญาตให้เข้าพบพวกเขาก่อนการประหารชีวิต” สำนักข่าวซินหัวระบุ

ปฏิบัติการฉ้อโกงที่มีศูนย์กลางในพื้นที่ชายแดนของพม่าได้หลอกลวงเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้คนทั่วโลกผ่านการหลอกลวงทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยแก๊งอาชญากรรมที่นำโดยชาวจีน ซึ่งทำงานร่วมกับกองกำลังติดอาวุธของพม่า

กิจกรรมฉ้อโกงและการปราบปรามของปักกิ่งได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดในประเทศจีน

คำตัดสินสินในเดือนก.ย. ที่นำไปสู่การประหารชีวิตในวันนี้ ยังรวมถึงโทษประหารชีวิตที่ชะลอการประหารเป็นเวลา 2 ปี กับบุคคลอีก 5 คน และยังมีผู้ต้องหาอีก 23 คน ได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี จนถึงตลอดชีวิต

ในเดือนพ.ย. ทางการจีนได้ตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหา 5 คน ในข้อหาเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฉ้อโกงในเขตโกก้างของพม่า อาชญากรรมของพวกเขานำไปสู่การเสียชีวิตของชาวจีน 6 คน ตามการรายงานของสื่อของรัฐ

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเตือนในเดือนเม.ย.ว่า อุตสาหกรรมการฉ้อโกงทางไซเบอร์ กำลังแพร่กระจายทั่วโลก รวมทั้งอเมริกาใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และหมู่เกาะแปซิฟิกบางแห่ง

สหประชาชาติประเมินว่ามีผู้คนหลายแสนคนกำลังทำงานอยู่ในศูนย์ฉ้อโกงทั่วโลก.
