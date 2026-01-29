กัมพูชาประท้วงไทยยื่นฟ้องผู้นำเขมร ชี้ขัดขวางความพยายามลดความตึงเครียด

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อการกระทำที่อ้างว่าเป็นปรปักษ์ของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่มุ่งเป้าไปที่ประธานวุฒิสภาและนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา สำนักข่าวเฟรชนิวส์ระบุ
รายงานอ้างคำแถลงของกระทรวงฯ ระบุว่า การกระทำดังกล่าวที่เป็นการยื่นร้องเรียนทางกฎหมายต่อศาลท้องถิ่นของไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ในปี 2568
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแถลงว่า กัมพูชามีความกังวลอย่างยิ่งต่อการร้องเรียนต่อผู้นำระดับสูงของประเทศ เนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อความพยายามในการลดความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทย และขัดต่อเจตนารมณ์ของคำแถลงร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568
คำแถลงระบุว่า การดำเนินการทางกฎหมายนี้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียนและสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพยายามใดๆ ที่จะริเริ่มกระบวนการทางกฎหมายภายในประเทศโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้นำระดับสูงของรัฐอธิปไตยต่อการกระทำที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศและบูรณภาพดินแดน ไม่มีพื้นฐานภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ.