เวียดนาม-สหภาพยุโรปยกระดับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือท่ามกลางความปั่นป่วนของโลก

รอยเตอร์ - เวียดนามและสหภาพยุโรปกล่าวว่าพวกเขาได้ยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูต ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่างพยายามขยายความร่วมมือระหว่างประเทศท่ามกลางความปั่นป่วนของโลก
ความเคลื่อนไหวทางการทูตครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ แต่มีน้ำหนักทางการเมืองในขณะที่สหภาพยุโรปและเวียดนามกำลังพยายามกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเนื่องจากทั้งสองฝ่ายกำลังเผชิญกับภาษีส่งออกที่สูงขึ้นไปยังสหรัฐฯ
ประธานาธิบดีเลือง เกือง ของเวียดนามกล่าวในการเริ่มต้นการประชุมที่กรุงฮานอยกับอันโตนิโอ คอสตา ประธานคณะมนตรียุโรป ว่าการยกระดับครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เน้นย้ำถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างขึ้น
ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป มีผลบังคับใช้ในปี 2563
คอสตาที่เดินทางถึงกรุงฮานอยหลังจากสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญกับอินเดียเมื่อวันอังคาร กล่าวว่าการยกระดับความร่วมมือนี้ “เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เราให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้ และบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเวียดนาม”
“ในขณะที่ระเบียบระหว่างประเทศที่ยึดหลักกฎเกณฑ์กำลังถูกคุกคามจากหลายด้าน เราจำเป็นต้องเริ่มยืนเคียงข้างกันในฐานะหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและคาดการณ์ได้” คอสตา กล่าว
การยกระดับความสัมพันธ์สู่ระดับสูงสุดของเวียดนาม ที่เทียบเท่ากับสหรัฐฯ จีน และรัสเซีย มักจะเกี่ยวข้องกับการประชุมระดับสูงบ่อยขึ้น
นอกจากนี้ยังคาดว่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตามคำแถลงร่วมที่รับรองในวันพฤหัสฯ ซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะสำรวจและกระชับความร่วมมือในหลายภาคส่วน รวมถึงการป้องกันประเทศ แร่ธาตุสำคัญ เซมิคอนดักเตอร์ การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่เชื่อถือได้ ซึ่งยืนยันรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันพุธ
คอสตายอมรับว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันกับเวียดนามในเรื่องสงครามในยูเครนและสิทธิมนุษยชน แต่เขากล่าวเสริมว่าทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันในเรื่องการสนับสนุนระบบพหุภาคี และหลักการของความเป็นอิสระ บูรณภาพแห่งดินแดน และอธิปไตย.