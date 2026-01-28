นักการทูตระดับสูงอาเซียนเผชิญแรงกดดันให้ยุติสงครามในพม่า-จัดการข้อพิพาททะเลจีนใต้

เอพี - นักการทูตระดับสูงของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พบหารือกันในวันพุธ (28) ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการผลักดันแผนสันติภาพที่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถยุติสงครามกลางเมืองในพม่าได้ และเพื่อให้ทันกำหนดเส้นตายในการสรุปการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงไม่รุกรานกับจีนภายในปีนี้
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) พยายามอย่างหนักที่จะแสดงถึงความเป็นเอกภาพและความสอดคล้องกันมาหลายปี แต่กลุ่มเผชิญกับการหยุดชะงักครั้งล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาหลังเกิดการสู้รบรุนแรงระหว่างสองประเทศสมาชิกคือ ไทยและกัมพูชา เกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดน
การสู้รบสิ้นสุดลงด้วยการหยุดยิงที่มาเลเซียเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและผลักดันผ่านแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ที่ขู่ว่าจะระงับสิทธิพิเศษทางการค้าหากพวกเขาไม่เห็นพ้องด้วย การช่วยรักษาสันติภาพที่เปราะบางเป็นวาระสำคัญของการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในเมืองเซบู ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของอาเซียนในปีนี้ โดยรับช่วงต่อจากพม่าที่ถูกระงับการเป็นประธานหลังจากกองทัพของประเทศโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจีในปี 2564
อาเซียนไม่ยอมรับรัฐบาลทหารของประเทศ และผู้นำรัฐบาลทหารถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประชุมของกลุ่มภูมิภาคนี้ แต่นักการทูตระดับล่างได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม
สงครามกลางเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนและทำให้ผู้คนหลายล้านคนต้องพลัดถิ่นในวิกฤตที่กลายเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน และเป็นแหล่งที่มาของความอับอายเมื่อรัฐบาลตะวันตกเรียกร้องให้กลุ่มทำมากกว่านี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา โมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวว่าผู้นำอาเซียนตัดสินใจในการประชุมสุดยอดประจำปีในเดือนต.ค. ที่จะไม่ส่งผู้สังเกตการณ์ไปยังการเลือกตั้งล่าสุดของพม่า เนื่องจากเงื่อนไขสำหรับการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือยังไม่ครบถ้วน แต่บางประเทศสมาชิกเช่น กัมพูชาและเวียดนาม เลือกที่จะส่งด้วยตัวเอง
ผู้นำอาเซียนเสนอแผนสันติภาพ 5 ข้อในปี 2564 ที่เรียกร้องให้ยุติการสู้รบและความขัดแย้งทันที แต่แผนดังกล่าวล้มเหลวที่จะยุติความรุนแรงหรือส่งเสริมการเจรจาระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกัน
การหารือเกี่ยวกับแผนสันติภาพเป็นวาระสำคัญอันดับต้นในการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เมืองเซบู ตามวาระการประชุมที่สำนักข่าวเอพีได้เห็น
เทเรซา ลาซาโร รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษของอาเซียนในกิจการพม่า จะรายงานผลการเยือนพม่าเมื่อเร็วๆ นี้ต่อคู่เจรจาของเธอในเซบู ซึ่งเธอได้พบหารือกับนายพลที่ปกครองประเทศและเจ้าหน้าที่อื่นๆ นอกจากนี้ เธอยังจะหารือเกี่ยวกับผลของการประชุมร่วมกับกลุ่มการเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารของพม่า ซึ่งเธอได้จัดขึ้นในฟิลิปปินส์เมื่อเร็วๆ นี้ ในความพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกัน
กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ระบุว่า ผู้เข้าร่วมในการประชุมในฟิลิปปินส์ได้หารือเกี่ยวกับการบังคับใช้แผนสันติภาพ รวมถึงวิธีการส่งเสริมการลดความตึงเครียด อำนวยความสะดวกด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเจรจาทางการเมืองระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่างอยู่ภายใต้แรงกดดันให้สรุปการเจรจากับจีนให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายที่ตั้งขึ้นเองในปีนี้ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “หลักปฏิบัติ” เพื่อจัดการกับข้อพิพาทดินแดนในทะเลจีนใต้ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมายาวนาน ซึ่งจีนอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ที่ทับซ้อนกับการอ้างสิทธิของประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ
พวกเขาหวังที่จะป้องกันไม่ให้ข้อพิพาทลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งขนาดใหญ่ที่อาจดึงกองกำลังสหรัฐฯ เข้ามาเกี่ยวข้อง
แม้วอชิงตันไม่มีการอ้างสิทธิในน่านน้ำพิพาท แต่ได้เตือนจีนว่าตนมีพันธะที่จะต้องปกป้องฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญามายาวนานหากกองกำลังของฟิลิปปินส์ถูกโจมตีด้วยอาวุธในบริเวณนอกชายฝั่ง
การเจรจาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ถูกเสนอยืดเยื้อมานานกว่า 2 ทศวรรษ โดยไม่มีความคืบหน้าสำคัญใดๆ ในประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียง ซึ่งรวมถึงว่าข้อตกลงดังกล่าวควรมีผลผูกพันทางกฎหมายหรือไม่ แต่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงที่จะสรุปการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2569 ในที่ประชุม
แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าการสรุปการเจรจาจะเป็นเรื่องยากลำบาก
“แม้จะมีเจตจำนงทางการเมืองที่แข็งแกร่ง การสรุปการเจรจาก็ยังคงเป็นเรื่องท้าทาย” ลูปิตา วิชายา นักวิเคราะห์ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ กล่าว
“อุปสรรคสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความเร็วของการเจรจา แต่เป็นความแตกต่างของพื้นฐานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้กับจีน เกี่ยวกับการตีความกฎหมายระหว่างประเทศ หรือว่าหลักปฏิบัติควรมีผลผูกพันทางกฎหมายหรือไม่” วิชายา ระบุ.