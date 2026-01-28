สาธารณสุขพม่าตื่นตัว ออกมาตรการเฝ้าระวัง "ไวรัสนิปาห์"

MGR Online - สาธารณสุขเมียนมาตื่นตัว ประกาศมาตรการเฝ้าระวังไวรัสนิปาห์ ให้ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสนามบินทันทีที่ลงเครื่อง หากพื้นที่ใดพบมีค้างคาวหรือหมูตาย ต้องแจ้งหน่วยงานท้องถิ่น ด้านสื่อพื้นที่ชายแดนติดกับอินเดีย-บังคลาเทศ เร่งเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนตระหนัก
วานนี้ (27 ม.ค.) กระทรวงสาธารณสุข เมียนมา ได้ออกประกาศเตือนเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนิปาห์ มีเนื้อหาโดยสรุปว่า แม้ว่าขณะนี้ ภายในเมียนมายังไม่พบผู้ติดเชื้อจากไวรัสนิปาห์ก็ตาม แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเมียนมา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ผล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของค้างคาวแม่ไก่ และค้างคาวผลไม้ ที่เป็นพาหะตามธรรมชาติของไวรัสนี้ นอกจากนี้ยังมีพรมแดนติดกับประเทศที่พบการแพร่ระบาดของไวรัส
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดนี้ โดยให้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ซึ่งมีประวัติว่าพบการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น ในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะในรัฐเบงกอลตะวันตก และบังคลาเทศ
สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ซึ่งมีประวัติพบการระบาด ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสนามบินทันทีที่ลงจากเครื่อง และหากผู้ที่เดินทางกลับแล้วมาพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้สูง ปวดหัว หายใจไม่สะดวก สับสน หรือเซื่องซึมฯลฯ ในระยะเวลา 14 วัน ให้รีบติดต่อแพทย์หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ที่สุด
นอกจากนี้ หากมีบุคคลในครอบครัวที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่ซึ่งมีประวัติพบการระบาด และญาติพบเห็นว่ามีอาการป่วย หรือหากพบว่าในบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัย มีค้างคาว หรือสุกรตาย ต้องรีบแจ้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขประจำพื้นที่นั้น โดยทันที
เมียนมาและอินเดียมีชายแดนติดกันยาว 1,643 กิโลเมตร ตั้งแต่เหนือสุดคือ รัฐคะฉิ่นกับภาคสะกาย ที่ติดกับรัฐอรุณาจัลประเทศ รัฐนาคาแลนด์ รัฐมณีปุระ และรัฐชินที่ติดกับรัฐมิโซรัม ถัดจากรัฐชินลงมาเป็นรัฐยะไข่ ซึ่งมีชายแดนติดกับบังคลาเทศ
ตั้งแต่เริ่มมีข่าวพบผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสนิปาห์ 2 ราย ในรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดีย เมื่อไม่นานมานี้ ทำให้สื่อหลายแห่งของเมียนมา เริ่มเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสนิปาห์ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตือนให้ประชาชนตระหนักและเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการสัมผัส และเมื่อป่วยแล้วมีความรุนแรงถึงขั้นทำเสียชีวิต โดยเฉพาะสื่อในภาคสะกาย และรัฐยะไข่ เช่น Zalen , Narinjara และ Development Media group ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีชายแดนติดกับอินเดียและบังคลาเทศ