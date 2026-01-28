ร่างคำแถลงชี้ EU-เวียดนามเห็นพ้องเร่งส่งเสริมการค้า-การลงทุนแร่ธาตุ เซมิคอนดักเตอร์

รอยเตอร์ - สหภาพยุโรปและเวียดนามต้องการที่จะเร่งการค้าและการลงทุนในแร่ธาตุสำคัญ เซมิคอนดักเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐาน ตามที่ระบุในร่างคำแถลงร่วมที่รอยเตอร์ได้เห็น ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองในวันพฤหัสฯ เมื่อทั้งสองประเทศยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูต
เอกสาร 8 หน้าฉบับนี้ ที่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระบุว่า สหภาพยุโรปจะสำรวจความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศไปยังฮานอย ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายแสวงหาความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นในด้านเครือข่ายโทรคมนาคมที่น่าเชื่อถือ ในช่วงเวลาที่บริษัทจีนได้สัญญาพัฒนา 5G ของเวียดนาม
คำแถลงดังกล่าวที่มีกำหนดลงนามเมื่ออันโตนิโอ คอสตา ประธานคณะมนตรียุโรป พบหารือกับผู้นำเวียดนามในกรุงฮานอยในวันพฤหัสฯ (29) ไม่กี่วันหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศได้แต่งตั้งให้โต เลิม ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศอีกครั้ง
สองประเทศจะยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ระดับสูงสุดของเวียดนาม ซึ่งเทียบเท่ากับสหรัฐฯ จีน และรัสเซีย ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนามมีผลบังคับใช้ในปี 2563
แม้ว่าเอกสารฉบับนี้จะไม่มีผลผูกพัน แต่ก็มีน้ำหนักทางการเมืองและรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ทางอ้อมต่อยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ จีน และรัสเซีย
คณะมนตรียุโรปปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารและรัฐบาลเวียดนามไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
เวียดนามมีแหล่งแร่หายากและแกลเลียมจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ โดยฮานอยได้แสดงความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพการแปรรูปแร่หายาก แต่ความคืบหน้าเป็นไปอย่างจำกัด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเวียดนามขาดเทคโนโลยีที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเต็มที่
สหภาพยุโรปและเวียดนามต้องการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสินค้า บริการ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำเหมือง และการแปรรูปอย่างยั่งยืนสำหรับแร่ธาตุสำคัญ ในขณะที่พวกเขามองหาความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในภาคส่วนนี้ เอกสารระบุ
เวียดนามเป็นผู้จัดหาทังสเตนรายสำคัญ โลหะที่มีความแข็งสูงที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการป้องกันและอิเล็กทรอนิกส์ และนักการทูตตะวันตกได้เตือนถึงความเสี่ยงจากความสนใจของจีนในเหมืองขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเวียดนาม
ร่างคำแถลงระบุว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในการร่วมมืออย่างลึกซึ้ง รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน
เวียดนามเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในด้านการบรรจุ การทดสอบ และการประกอบชิป โดยมีโรงงานของบริษัท Intel และ Amkor Technology ตั้งอยู่ และเมื่อต้นเดือนเวียดนามได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรกของประเทศ
ซัปพลายเออร์ของ ASML บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องจักรผลิตชิป ได้ย้ายการผลิตบางส่วนมายังเวียดนาม และบริษัทกำลังสำรวจการขยายห่วงโซ่อุปทานและจัดหาให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพในเวียดนาม
เอกสารยังระบุว่า การขยายความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่เชื่อถือได้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โดยอ้างถึง 5G และการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม บริษัทจากยุโรปอย่าง Ericsson และ Nokia กำลังพัฒนาเครือข่าย 5G ของเวียดนาม แต่เมื่อปีที่ผ่านมา ฮานอยได้มอบสัญญาการก่อสร้างขนาดเล็กให้กับบริษัทของจีน รวมถึง Huawei แม้ชาติตะวันตกจะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็ตาม
ทั้งสองฝ่ายตั้งใจที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านความปลอดภัย ในขณะที่สหภาพยุโรปจะพิจารณาการถ่ายโอนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ไม่ละเอียดอ่อน เอกสารระบุ
ประเทศในสหภาพยุโรปยังสนใจที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนาม รวมทั้งทางรถไฟ เนื่องจากเวียดนามต้องการสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
คอสตาได้เตือนถึงการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและความท้าทายต่ออธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศ ในบทความแสดงความคิดเห็นที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวของรัฐบาลเวียดนามในวันพุธ
ร่างคำแถลงเน้นย้ำถึงการสนับสนุนระเบียบระหว่างประเทศที่ยึดตามกฎเกณฑ์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การการค้าโลก ในขณะที่สหรัฐฯ กำลังใช้มาตรการภาษีและบ่อนทำลายองค์กรพหุภาคี
ร่างคำแถลงยังเรียกร้องให้เคารพต่อบูรณภาพแห่งดินแดน และเรียกร้องความยุติธรรมและสันติภาพที่ยั่งยืนในยูเครน นอกจากนี้ยังระบุว่าทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะพิจารณาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเรียกร้องเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ ซึ่งการอ้างสิทธิในดินแดนของจีนขัดแย้งกับของเวียดนาม.