พม่าใช้ “เรือผี” นำเข้าเชื้อเพลิงเครื่องบินเพื่อโจมตีทางอากาศในสงครามกลางเมือง

เอพี - องค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าวว่าพม่าที่ปกครองโดยกองทัพดูเหมือนจะนำเอาวิธีการของประเทศที่ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร เช่น รัสเซีย อิหร่าน และเกาหลีเหนือ มาใช้ โดยใช้เส้นทางการเดินเรือที่หลบเลี่ยงและเรือที่น่าสงสัยเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงเครื่องบินที่ใช้ในการโจมตีทางอากาศในสงครามกลางเมืองของประเทศ
การสืบสวนของกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนนี้ ระบุว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลการค้า การขนส่ง ดาวเทียม และข้อมูลจากหน่วยงานท่าเรือ ชี้ให้เห็นว่ากองทัพพม่ากำลังนำเข้านำ้มันเครื่องบินโดยใช้ “เรือผี” ที่ปิดระบบระบุตัวตนอัตโนมัติ (AIS) ที่เป็นระบบติดตามตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
รายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่า พม่านำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินกว่า 109,000 ตันในปี 2568 เพิ่มขึ้น 69% จากปีก่อนหน้า และเป็นปริมาณสูงสุดนับตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในปี 2564
“5 ปี หลังจากการรัฐประหาร การวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทหารพม่ายังคงหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและหาวิธีใหม่ในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินที่ใช้ในการทิ้งระเบิดพลเรือนของตนเอง โดยปี 2568 เป็นปีที่มีการโจมตีทางอากาศร้ายแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่รัฐบาลทหารเข้ายึดอำนาจในปี 2564” ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยประจำภูมิภาคขององค์การนิรโทษกรรมสากล กล่าว
ฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลทหารกล่าวว่า การตัดเส้นทางการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเป็นสิ่งสำคัญในการจำกัดศักยภาพในการทำสงคราม ซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก
จำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศยังไม่ชัดเจน แต่นับตั้งแต่การยึดอำนาจของกองทัพจุดชนวนให้เกิดการต่อต้านทั่วประเทศ มีพลเรือนเสียชีวิตจากการกระทำของกองกำลังความมั่นคงของรัฐไปแล้วกว่า 7,700 คน ตามการระบุของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง ที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่ติดตามการจับกุม การโจมตี และการเสียชีวิตทางการเมือง
มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศต่างๆ ที่นำโดยสหรัฐฯ และอังกฤษ ไม่มีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศ ซึ่งเป้าหมายของการโจมตีไม่มีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการทางทหารยังได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธ โดยส่วนใหญ่มาจากรัสเซียและจีน ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของนายพลที่ปกครองประเทศ
องค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าวว่า การสืบสวนของพวกเขาได้ยืนยันการส่งมอบเชื้อเพลิงเครื่องบินอย่างน้อย 9 ครั้งไปยังพม่าโดยเรือ 4 ลำ ระหว่างกลางปี 2567 จนถึงปลายปี 2568 ขณะเดียวกันก็เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการนำเชื้อเพลิงการบินเข้าสู่พม่าในช่วงเวลาดังกล่าว
วิธีการเหล่านี้ยังรวมถึงการใช้เรือผี ที่วิทยุ AIS ถูกปิดและส่งตำแหน่งปลอม และเรือที่เปลี่ยนชื่อ ธง หรือความเป็นเจ้าของหลายครั้ง และมักบรรทุกเชื้อเพลิงผ่านการถ่ายลำกลางน้ำแทนที่จะทำในท่าเรือ องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุ
รัฐบาลทหารของพม่าไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลในทันที
ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวถูกใช้มาหลายปีแล้วโดยผู้ส่งออกน้ำมัน รวมถึงอิหร่าน เวเนซุเอลา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซีย หลังจากเผชิญกับการคว่ำบาตรอย่างหนักเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนในปี 2565 เกาหลีเหนือที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมัน ก็มีรายงานว่าใช้เรือผี หรือที่รู้จักในชื่อ “กองเรือเงา”
องค์การนิรโทษกรรมยอมรับว่าไม่สามารถยืนยันผู้จัดหาหรือแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงเครื่องบินได้ แต่กล่าวว่ายุทธวิธีในการหลีกเลี่ยงนั้นสะท้อนถึงวิธีการที่เรือบรรทุกนำ้มันใช้กันทั่วไปในการขนส่งเชื้อเพลิงที่ถูกคว่ำบาตรจากอิหร่าน
หน่วยงานยังเรียกร้องให้มีการห้ามขนส่งเชื้อเพลิงเครื่องบินไปยังพม่าและให้บริการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดถอนตัว เพื่อป้องกันอันตรายต่อพลเรือนเพิ่มเติม
รายงานที่เผยแพร่ในปี 2565 ระบุว่าบริษัทข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในสิงคโปร์และไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่ส่งเชื้อเพลิงเครื่องบินไปยังพม่า
รายงานระบุว่าหลังจากมีการคว่ำบาตรกับบางส่วนของห่วงโซ่อุปทาน ก็ยังมีการซื้อและขายเชื้อเพลิงซ้ำหลายครั้งเพื่อปกปิดแหล่งที่มา โดยมีการขนส่งอย่างน้อย 9 ครั้งไปยังพม่าในปี 2566 และต้นปี 2567 โดยหลายครั้งถูกส่งผ่านคลังสินค้าของเวียดนาม ที่แสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอย่างจงใจ.