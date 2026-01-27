ชาวพม่าหลายร้อยคนรวมตัวประท้วงการดำเนินคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของศาลโลก

เอเอฟพี - ฝูงชนหลายร้อยคนในพม่าได้รวมตัวกันในวันอังคาร (27) เพื่อประท้วงการดำเนินคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งเป็นการชุมนุมประท้วงของสาธารณชนที่หาได้ยากซึ่งได้รับการอนุญาตจากทางการทหารที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมต่อชนกลุ่มน้อยโรฮิงญา
พม่ากำลังแก้ต่างต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) จากข้อกล่าวหาว่าการปราบปรามชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2560 ละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสหประชาชาติ
“เรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศของเรา ความจริงเพื่อประเทศของเรา และเพื่อความยุติธรรมต่อประเทศของเรา” วิน โก โก ลัต นักเคลื่อนไหวชาตินิยมสุดโต่ง กล่าวกับเอเอฟพีก่อนขึ้นเวทีปราศรัย
“พม่าเป็นดินแดนที่ความรักความเมตตาเบ่งบาน ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” วิน โก โก ลัต กล่าว
ผู้นำพม่ายืนยันว่าชาวโรฮิงญาเป็นลูกหลานของผู้อพยพจากบังกลาเทศ และการปราบปรามของพวกเขามุ่งเป้าที่การก่อความไม่สงบของกลุ่มติดอาวุธ
การประหาร การข่มขืน และการทรมาน โดยกองทัพและกองกำลังติดอาวุธชาวพุทธบังคับให้ชาวโรฮิงญามากกว่า 1 ล้านคนต้องอพยพออกไปอาศัยอยู่ในฝั่งบังกลาเทศ ที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งค่ายผู้ลี้ภัยใหญ่ที่สุดในโลก
การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศต่อพม่าเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 ม.ค. และมีกำหนดสิ้นสุดในวันพฤหัสฯ แต่คำตัดสินอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี
ขณะที่ศาลของสหประชาชาติไม่มีวิธีการบังคับใช้คำตัดสิน แต่คำตัดสินว่ามีความผิดจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อพม่า ที่ถูกมองว่าเป็นรัฐโดดเดี่ยวของหลายประเทศอยู่แล้วหลังจากกองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564
บางประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ ถือว่าการปราบปรามของกองทัพเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย หัวหน้ารัฐบาลทหารก็ถูกคว่ำบาตรจากการกระทำของกองทัพ
คดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อื่นๆ ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลอาญาระหว่างประเทศ และในอาร์เจนตินา ภายใต้หลักการของเขตอำนาจศาลสากล.