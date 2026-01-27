บ.เวียดนามร่วมมือ BYD จีน สร้างโรงงานแบตเตอรี่รถไฟฟ้า $130 ล้าน

รอยเตอร์ - บริษัท Kim Long Motor ผู้ผลิตรถยนต์ของเวียดนามเผยว่าบริษัทกำลังร่วมมือกับบริษัท BYD ของจีน เพื่อพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มูลค่า 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐในภาคกลางของเวียดนาม
ภายใต้ข้อตกลง บริษัท Kim Long Motor จะเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน ขณะที่ BYD จะให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอย่างครอบคลุม โดยโรงงานแห่งนี้จะตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 4.4 เฮกตาร์ และมีกำลังการผลิต 3 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ตามคำแถลงของบริษัท และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้ แต่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน
โรงงานแห่งนี้จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมถึงรถบัส รถบรรทุก และรถมินิบัส
ในระยะที่สองของโครงการ โรงงานจะขยายพื้นที่เป็น 10 เฮกตาร์และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 เท่า ที่ 6 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งการขยายกำลังการผลิตนี้จะรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไฟฟ้าด้วย
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีบริษัทวินฟาสต์ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศเป็นผู้ครองตลาด
เมื่อไม่นานนี้ บริษัทวินฟาสต์ได้เข้าสู่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ด้วยการเปิดตัวรถตู้ไฟฟ้า EC Van ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าในเมืองอย่างยั่งยืน.