สหรัฐฯ วางแผนกลับมาจัดฝึกซ้อมร่วม “Angkor Sentinel” ในกัมพูชา ขยายความร่วมมือทางทหาร

MGR ออนไลน์ - สหรัฐฯ วางแผนที่จะฟื้นโครงการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลภายใต้รหัส “Angkor Sentinel” ในกัมพูชา ช่วงปลายเดือนก.พ. หรือต้นเดือนมี.ค. ตามการระบุของพลเรือเอกแซมมูเอล พาพาโร ขณะที่เรือโจมตีชายฝั่งชั้นอินดีเพนเดนซ์ ยูเอสเอส ซินซิเนติ (LCS 20) ได้เข้าเทียบท่าฐานทัพเรือเรียมเป็นครั้งแรก
พลเรือเอกพาพาโรกล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะจอดเทียบท่าที่พระสีหนุว่า การเยือนครั้งนี้เน้นย้ำถึงความเคารพของสหรัฐฯ ต่ออธิปไตยของกัมพูชา และเน้นย้ำถึงความร่วมมือทวิภาคีที่กำลังเติบโตขึ้น
“สำหรับสหรัฐฯ เราเคารพอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ของเรากับกัมพูชา ที่ยาวนานถึง 76 ปีแล้ว การเยือนของเรือซินซินเนติ เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นของเราในอธิปไตยของกัมพูชา และการแสดงออกถึงความจริงใจในการเป็นพันธมิตรของเราต่อไป” พลเรือเอกพาพาโร กล่าว
นอกจากนี้ เขายังระบุว่าสหรัฐฯ ต้องการให้ความร่วมมือทางทหารขยายไปมากกว่าการเยือนท่าเรือ โดยเน้นการฝึกซ้อมร่วม การเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ และความพยายามในการสนับสนุนเสถียรภาพในภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตพรมแดน
เขาเสริมว่าการวางแผนสำหรับ Angkor Sentinel จะเริ่มได้ภายใน 30 วัน โดยที่การฝึกซ้อมคาดว่าจะจัดขึ้นในปลายปีนี้หรือต้นปี 2570
“เราต้องการกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ที่ทุกประเทศ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กสามารถได้ประโยชน์จากการลงทุน เสถียรภาพ และความมั่นคง” พลเรือเอกพาพาโร กล่าว
อู วิรัก ประธานองค์กรวิจัย Future Forum กล่าวว่าความสัมพันธ์ของกัมพูชากับสหรัฐฯ มีความระมัดระวังและยังไม่แน่นอน ความไม่ไว้วางใจในอดีตอันเนื่องจากสงครามเย็น การวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองที่ปกครองประเทศโดยสหรัฐฯ ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา และความกังวลเกี่ยวกับพื้นที่ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนได้หล่อหลอมให้ผู้นำกัมพูชามีความระมัดระวัง
“มีความไม่ไว้วางใจก่อตัวขึ้นในความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ยาวนานระหว่างสองฝ่าย ระหว่างผู้นำกัมพูชาและชาติตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐฯ” อู วิรัก กล่าว
วิรักเสริมว่าแม้จะมีการมีส่วนร่วมกับสหรัฐฯ บ้าง รวมถึงการให้การสนับสนุนในช่วงความขัดแย้งชายแดนกับไทย และการไกล่เกลี่ยหยุดยิงภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่การหันไปหาสหรัฐฯ ของกัมพูชานั้นยังจำกัดและไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
เขาเสริมว่าในช่วงเวลาเดียวกัน กัมพูชาก็รักษาสมดุลความสัมพันธ์กับจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความตึงเครียดล่าสุดเกี่ยวกับพลเมืองจีนที่ตกเป็นเป้าของการหลอกลวงในกัมพูชา และความคาดหวังของจีนต่อการดำเนินการ
ความร่วมมือล่าสุดของกัมพูชากับจีน เช่นการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด สะท้อนถึงความพยายามที่กว้างขวางขึ้นในการจัดการความสัมพันธ์กับสองมหาอำนาจ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของตน
“ผมคิดว่าความสัมพันธ์แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้านั้นกำลังถูกทดสอบในช่วงเวลานี้ ผมคิดว่าจีนได้แสดงจุดยืนแล้วถึงความไม่พอใจต่อปัญหาการฉ้อโกงที่มุ่งเป้าพลเมืองของตนที่เกิดขึ้นในกัมพูชา พวกเขาพยายามกดดันกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา กัมพูชาตอบสนองเพราะการขาดการสนับสนุนจากจีนในช่วงการรุกรานของไทย กัมพูชาจึงพยายามเอาใจประเทศมหาอำนาจเพื่อนบ้านด้วยการส่งตัวเฉินจื้อกลับไปจีน และตอนนี้ก็เริ่มปรับปรุงภาพลักษณ์ของประเทศ ที่ถูกมองว่าเป็นประเทศสแกมเมอร์” อู วิรัก กล่าว.