“วินฟาสต์” เวียดนามจับมือบริษัท AI อิสราเอลพัฒนาระบบรถยนต์ไร้คนขับ

เอเอฟพี - วินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามเผยว่าบริษัทจะร่วมมือกับบริษัท AI ของอิสราเอล Autobrains เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติและเปิดตัวระบบ “รถยนต์ไร้คนขับ” ที่มีต้นทุนต่ำกว่า
ทั้งสองบริษัทกำลังพัฒนาสถาปัตกรรมยานยนต์อัตโนมัติแบบใหม่ที่สามารถเปลี่ยนรถยนต์แทบทุกคันให้กลายเป็นรถยนต์ไร้คนขับ วินฟาสต์ระบุในคำแถลง โดยระบบดังกล่าวจะใช้กล้องเป็นหลักมากกว่าที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีราคาแพงกว่า เช่น เซ็นเซอร์ Lidar และเรดาร์
วินฟาสต์และ Autobrains จะทำงานพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงเข้ากับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของวินฟาสต์ ที่รวมถึงรถ SUV รุ่น VF8 และ VF9
วินฟาสต์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทวินกรุ๊ป ที่เป็นของฝ่าม เญิต เวือง มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของเวียดนาม และเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามรายแรก
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในปี 2566 เพื่อขยายธุรกิจไปทั่วโลกเพื่อแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ด้านรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla และพยายามเจาะตลาดในเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป สหรัฐฯ และแคนาดา
สกู้ตเตอร์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า และรถโดยสารไฟฟ้าของวินฟาสต์ ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศที่มีประชากร 100 ล้านคน
แม้รถยนต์ไร้คนขับอย่างแท้จริงจะยังอยู่ห่างไกล แต่ความก้าวหน้าในภาคส่วนนี้กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้เล่นรายใหญ่ของสหรัฐฯ อย่าง Tesla และ Waymo กำลังทดสอบบริการแท็กซี่ไร้คนขับ เช่นเดียวกับคู่แข่งจากจีน
เมื่อเดือนที่ผ่านมา นิสสันของญี่ปุ่นกล่าวว่าจะบูรณาการระบบขับเคลื่อนโดย AI ที่ผลิตโดยบริษัท Wayve เข้ากับรถยนต์ของตน.