“สี จิ้นผิง” ต่อสายคุยผู้นำเวียดนามร้องเพิ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค-ระหว่างประเทศ ต่อต้านลัทธิใช้อำนาจครอบงำ

รอยเตอร์ - ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ต้องการกระชับความสัมพันธ์กับเวียดนามให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยกล่าวว่าทั้งสองประเทศควรเพิ่มความร่วมมือในกิจการระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
การสนทนานี้เป็นครั้งแรกระหว่างผู้นำทั้งสองคนนับตั้งแต่ โต เลิม ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอีกครั้งอย่างเป็นเอกฉันท์สำหรับช่วงเวลา 5 ปีถัดไป เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ในข้อความแสดงความยินดีต่อโต เลิม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวถึงทั้งสองประเทศว่าเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน และกล่าวว่าปักกิ่งยินดีที่จะเสริมสร้างการสื่อสารกับฮานอย
สถานีโทรทัศน์ CCTV อ้างคำกล่าวของผู้นำจีนว่า “จีนและเวียดนามควรเดินหน้าต่อไปและแน่วแน่ในความปรารถนาของตน โดยทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนา”
สองประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความไม่ไว้วางใจและข้อพิพาทดินแดนมาอย่างยาวนาน รวมถึงข้อพิพาทเรื่องเขตแดนในทะเลจีนใต้ แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งสองประเทศจะยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างเป็นทางการก็ตาม
สี จิ้นผิง ยังเรียกร้องให้โต เลิม ร่วมกันต่อต้านลัทธิใช้อำนาจครอบงำและการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่ม แต่เขาไม่ได้เอ่ยถึงประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ
จีนและสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงสงบศึกด้านภาษีเป็นเวลา 1 ปี หลังจากการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในเกาหลีใต้เมื่อเดือนต.ค. 2568 แต่ภาษีโดยเฉลี่ยของสหรัฐฯ ต่อสินค้าส่งออกของจีนยังคงอยู่ที่ 47.5%
เวียดนามมีส่วนร่วมกับวอชิงตันลึกซึ้งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเมื่อปีที่แล้วเวียดนามได้ให้คำมั่นที่จะลดภาษีสินค้าของสหรัฐฯ หลายรายการ และดำเนินการอนุมัติบริการสตาร์ลิงก์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษีจากสหรัฐฯ เนื่องจากเวียดนามมีดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐฯ อย่างมาก
รัฐบาลทรัมป์กล่าวหาเวียดนามว่าเป็นจุดถ่ายลำสำหรับสินค้าของจีน
ในการสนทนาทางโทรศัพท์ในวันจันทร์ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังกล่าวว่า “ทั้งสองฝ่ายต้องเสริมสร้างความเชื่อมั่น ยึดมั่นในหลักการพื้นฐานพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรม และป้องกันและคลี่คลายความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆ”.