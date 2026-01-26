“ฮุน มาเนต” ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพทรัมป์

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ระบุว่ากัมพูชาจะเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ
ผู้นำกัมพูชาประกาศการเข้าร่วมโครงการริเริ่มดังกล่าวระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะของพลเรือเอกซามูเอล ปาปาโร ผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ
“สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ดีและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของกัมพูชาต่อสันติภาพโลก” นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ระบุ
ในจดหมายลงวันที่ 16 ม.ค. 2569 ประธานาธิบดีทรัมป์ ที่จะดำรงตำแหน่งประธานของคณะกรรมการสันติภาพ ได้เชิญกัมพูชาอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมโครงการริเริ่มในฐานะรัฐสมาชิกก่อตั้งและเป็นภาคีในกฎบัตรของคณะกรรมการสันติภาพ และระบุว่าประเทศที่เข้าร่วมจะร่วมรับผิดชอบต่อการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาว
จดหมายยังระบุเพิ่มเติมว่ารัฐสมาชิกแต่ละรัฐอาจแต่งตั้งผู้แทนที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมของคณะกรรมการ แผนงานและกฎบัตรของคณะกรรมการสันติภาพได้แนบมาพร้อมกับคำเชิญ และเปิดให้ลงนามและให้สัตยาบัน
ประธานาธิบดีทรัมป์ยังแสดงความคาดหวังที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และกัมพูชาในการแสวงหาสันติภาพโลก ความเจริญรุ่งเรือง และเสถียรภาพของโลกอย่างยั่งยืน.