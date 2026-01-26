กลุ่มติดอาวุธ KIA เผยกองทัพพม่าโจมตีทางอากาศใส่หมู่บ้านผู้พลัดถิ่น เสียชีวิตอย่างน้อย 21 ราย

เอพี - กลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์และสื่อท้องถิ่นในพม่ารายงานว่า การโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่พักพิงของผู้พลัดถิ่นจากเมืองพะโมทางตอนเหนือ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 คน
การโจมตีหมู่บ้านตีลิน ทางตะวันตกของเมืองพะโม ในรัฐกะฉิ่น เกิดขึ้นในบ่ายวันพฤหัสฯ และยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 28 คน ตามการเปิดเผยของโฆษกกองทัพเอกราชกะฉิ่น (KIA)
พ.อ.นอว์ บู กล่าวว่าเครื่องบินรบได้ทิ้งระเบิดใส่บริเวณที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อสวดมนต์ให้กับผู้เสียชีวิต ค่ายผู้พลัดถิ่น รวมถึงโรงเรียนและตลาดในหมู่บ้าน เขากล่าวว่ามีคนประมาณ 500 คน รวมทั้งผู้พลัดถิ่น อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นในขณะนั้น และในบรรดาผู้บาดเจ็บมีทารกรวมอยู่ด้วย และหลายคนอยู่ในอาการสาหัส
รายงานดังกล่าวไม่สามารถยืนยันได้อย่างอิสระ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และบริการโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกตัดขาด
สื่อในรัฐกะฉิ่นได้โพสต์ภาพและวิดีโอที่เผยให้เห็นสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นผลพวงจากการโจมตี โดยมีภาพศพและอาคารที่เสียหาย
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 ที่จุดชนวนการต่อต้านจากประชาชนอย่างกว้างขวาง หลังจากการชุมนุมประท้วงอย่างสันติถูกปราบปรามด้วยกำลังรุนแรง ผู้ต่อต้านการปกครองของกองทัพจำนวนมากจึงจับอาวุธ และหลายส่วนของประเทศยังคงมีการสู้รบ
คาดว่ามีประชาชนมากกว่า 7,700 คน ถูกกองกำลังความมั่นคงสังหารนับตั้งแต่นั้นมา ตามตัวเลขที่รวบรวมโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
รัฐบาลทหารได้เพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) และกลุ่มกองโจรชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเอง
KIA เป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยที่มีความโดดเด่นและผลิตอาวุธเองบางส่วน นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรอย่างหลวมๆ กับกองกำลังติดอาวุธของฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยที่ต่อสู้กับการปกครองของกองทัพ.